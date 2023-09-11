Научила ребенка было рассчитывать угол хорды окружности, с этим помогла статья https://nauka.club/m...kruzhnosti.html . Решила поделиться ссылкой, статья познавательная, написана понятным для детей языком.
Перейти к содержимому
Отправлено Вчера, 09:20
Научила ребенка было рассчитывать угол хорды окружности, с этим помогла статья https://nauka.club/m...kruzhnosti.html . Решила поделиться ссылкой, статья познавательная, написана понятным для детей языком.
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей