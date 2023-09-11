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угол хорды окружности

Автор темы polia, Вчера, 09:20

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#1 polia

polia

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Обычный

Отправлено Вчера, 09:20

Научила ребенка было рассчитывать угол хорды окружности, с этим помогла статья https://nauka.club/m...kruzhnosti.html . Решила поделиться ссылкой, статья познавательная, написана понятным для детей языком. 

 


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