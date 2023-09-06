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краткое содержание "Слово о полку Игореве"

Автор темы polia, Сегодня, 07:21

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#1 polia

polia

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Отправлено Сегодня, 07:21

Нашла краткое содержание "Слово о полку Игореве" https://nauka.club/l...oderzhanie.html , там подробно и понятно описано содержание книги, эта статья помогла ребенку подготовиться к уроку и написать хорошее сочинение.

 


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