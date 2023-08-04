Перейти к содержимому

Фотография

гостиничное дело

Автор темы polia, 04 авг 2023 11:48

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 polia

polia

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
0
Обычный

Отправлено 04 Август 2023 - 11:48

Дочка решила заниматься после учебы гостиничным делом. Благодаря статье https://nauka.club/k...chnoe-delo.html рассказала какие требования к этой профессии, какие предметы нужно сдавать и куда можно пойти учиться.

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума