гостиничное дело

Дочка решила заниматься после учебы гостиничным делом. Благодаря статье https://nauka.club/k...chnoe-delo.html рассказала какие требования к этой профессии, какие предметы нужно сдавать и куда можно пойти учиться.
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Отправлено 04 Август 2023 - 11:48
Дочка решила заниматься после учебы гостиничным делом. Благодаря статье https://nauka.club/k...chnoe-delo.html рассказала какие требования к этой профессии, какие предметы нужно сдавать и куда можно пойти учиться.
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