КриптоМиксер F1 Cash. Комиссия от 3% / Полностью обрубаем след / Анони

Отправлено Сегодня, 09:07

Приветствуем уважаемых клиентов нашего сервиса!

В наше непростое время не такая уж и редкость когда даже белые монеты получают отметки и владение ими, а уж тем более ввод на биржу могут обернуться блокировкой.

Наш КриптоМиксер предоставляет услуги очистки грязной криптовалюты на чистую (AML до 20%)

Мы не смешиваем вашу крипту с другой для уменьшения AML!!! Вы нам отправляете грязную криптовалюту, мы выплачиваем вам с биржи чистые монеты, при чем выплату можем сделать как той же монетой что отправляли Вы, так и в любой другой криптовалюте. Таким образом мы ПОЛНОСТЬЮ ОБРУБАЕМ СЛЕД и Вы получаете кристально чистые монеты!

Первым 5 клиентам с данного форума сделаем обмен по минимальному проценту за отзыв!

С радостью ответим на все ваши вопросы в телеграмм: Менеджер @f1_mixer

Так же можем организовать онлайн/оффлайн обмен криптовалюты на наличные, либо карту, qr.

Менеджер по обмену в телеграмм: @f1_obmen

В ближайшее время внесем крупный депозит на один из известных форумов! Так же под большую сумму можем сработать через известный гарант!