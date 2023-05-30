Рандомизация текста/изображений/аудио

Отправлено Вчера, 11:18



На изображении результат двух-минутной работы (89 млн. вариантов), пример работы смотрите в самом низу

Миллионы и даже миллиарды комбинаций текста за считанные минуты. Миссия проекта - заменить копирайтеров, сократить издержки по времени на рандомизацию текста, либо свести их к нулю и консолидировать все инструменты спамера в одном месте.

Это не просто рандомизатор по спинтаксу - это рандомизатор для многоуровневой рандомизации текста + все необходимые для спамера инструменты в одном месте. Более ста функций, среди которых особо хотелось бы отметить:

Рандомизатор текста. Позволяет рандомизировать офер в автоматическом режиме (нейросеть), нажатием одной кнопки (кушает любые серверные прокси ipv4). Просто выбираете нужное количество вариантов до 5, нажимаете кнопку и софт %5BU%5Dсам[/u] делает 5 оферов из одного. Далее выделением слов/фраз и нажатием комбинации клавиш CTRL+H, рандомизируются фразы/слова из интегрированной базы синонимов и фраз, не имеющей аналогов в мире %5BI%5D(более чем 1,5 млн синонимов слов, более ста тысяч словосочетаний. В отличии от любого онлайн-рандомизатора слов, выполняет работу за доли секунд)[/i]! Встроенное решение для рандомизации аббривиатур (CTRL+T) - очень актуально для фильтра соцсетей и мессенджеров на слова вроде BTC. Дополнительно есть %5BU%5Dумный спинтакс транслитерации[/u], заменяющий русские буквы на русские с английскими {а a}, {А A}, {В B}, {е e}, {Е E}, {К K}, {М M}, {Н H}, {о o}, {О O}, {р p}, {Р P}, {с c}, {С C}, {Т Т}, {х x}, {Х X}, {у y} (умный потому что в нем нет ошибки при рассылке сообщений, добавляющей лишние пробелы в слова между буквами). Получается многоуровневая рандомизация, что недоступно для любых подобных софтов - любые аналоги рандомизируют только слова и обладают публичной базой синонимов толкового словаря 93 года и подходят скорее для написания курсовой, чем для удобоваримого офера на современном лексиконе! Мы разобрали все софты на рынке и знаем о чем говорим;

Позволяет рандомизировать офер в автоматическом режиме (нейросеть), нажатием одной кнопки (кушает любые серверные прокси ipv4). Просто выбираете нужное количество вариантов до 5, нажимаете кнопку и софт %5BU%5Dсам[/u] делает 5 оферов из одного. Далее выделением слов/фраз и нажатием комбинации клавиш CTRL+H, рандомизируются фразы/слова из интегрированной базы синонимов и фраз, не имеющей аналогов в мире %5BI%5D(более чем 1,5 млн синонимов слов, более ста тысяч словосочетаний. В отличии от любого онлайн-рандомизатора слов, выполняет работу за доли секунд)[/i]! Встроенное решение для рандомизации аббривиатур (CTRL+T) - очень актуально для фильтра соцсетей и мессенджеров на слова вроде BTC. Дополнительно есть %5BU%5Dумный спинтакс транслитерации[/u], заменяющий русские буквы на русские с английскими {а a}, {А A}, {В B}, {е e}, {Е E}, {К K}, {М M}, {Н H}, {о o}, {О O}, {р p}, {Р P}, {с c}, {С C}, {Т Т}, {х x}, {Х X}, {у y} (умный потому что в нем нет ошибки при рассылке сообщений, добавляющей лишние пробелы в слова между буквами). Получается многоуровневая рандомизация, что недоступно для любых подобных софтов - любые аналоги рандомизируют только слова и обладают публичной базой синонимов толкового словаря 93 года и подходят скорее для написания курсовой, чем для удобоваримого офера на современном лексиконе! Мы разобрали все софты на рынке и знаем о чем говорим; Пакетная рандомизация текста. Позволяет обрабатывать сразу несколько текстовых файлов с возможностью выбора режима исходного варианта текста:

> "Только нейросеть" - текст будет обработан нейросетью и сохранен один из вариантов текста (самый оптимальный).

> "Нейросеть + синонимы" - текст будет обработан нейросетью + дополнительно проставятся синонимы, как результат получим один вариант переписанного текста;

Позволяет обрабатывать сразу несколько текстовых файлов с возможностью выбора режима исходного варианта текста: > "Только нейросеть" - текст будет обработан нейросетью и сохранен один из вариантов текста (самый оптимальный). > "Нейросеть + синонимы" - текст будет обработан нейросетью + дополнительно проставятся синонимы, как результат получим один вариант переписанного текста; Пакетная рандомизация изображений с подменой метаданных, имен, размытием, наложением шума, изменением контрастности/яркости, поворотом и все это в многопотоке в заданном пользователем диапазоне (ограничение 10000 изображений за раз). Позволяет рандомизировать изображения для авито (изменения размера, угла, поворот), фейсбука (блюр, наложение текста) и т.п.;

с подменой метаданных, имен, размытием, наложением шума, изменением контрастности/яркости, поворотом и все это в многопотоке в заданном пользователем диапазоне (ограничение 10000 изображений за раз). Позволяет рандомизировать изображения для авито (изменения размера, угла, поворот), фейсбука (блюр, наложение текста) и т.п.; Рандомизация голосовых сообщений. Позволяет получить до 5000 вариантов голосовых сообщений из одного, уникализация происходит методом наложения эффектов, в число которых входят: изменение питча, скорости, добавление тишины сначала и в конце, вибрато, тремоло;

Позволяет получить до 5000 вариантов голосовых сообщений из одного, уникализация происходит методом наложения эффектов, в число которых входят: изменение питча, скорости, добавление тишины сначала и в конце, вибрато, тремоло; Вспомогательные инструменты для работы с списками/базами/номерами телефонов, позволят навсегда распрощаться с десятками вкладок онлайн-инструментов, не способными обработать большие массивы данных:

Работа со списками(кол-во загружаемых строк может составлять до 40 - 50 млн.):

Генератор имен;

Выделение строк по кол-ву символов(по заявке пользователя);

Работа со списками - сортировка по алфавиту с конца строки(по заявке пользователя);

удаление дубликатов;

удаление пустых строк;

удаление значений в списке по запросу;

удаление строк из списка по стоп-словам или разделение на 2 списка, один список содержит стоп слова, другой без них;

Сравнение двух списков с возможностью вывода как уникальных значений, так и пересечений;

Объединение двух списков;

Разделение списка на 2 по следующим параметрам: пополам, черезстрочно, по символу либо ключевому слову;

Разбиение текста в столбик с указанием разделителя;

Слияние строк из столбика в один текст с указанием разделителя;

Сортировка по алфавиту: а-я, я-а;

Перемешивание строк в списке;

Нумерация списка;

Комбинирование двух списков: по алфавиту или в случайном порядке с возможностью выбора регистра;

Поиск и замена одного или нескольких значений;

Добавление префикса\постфикса;

Изменение регистра: только с большой буквы, только с маленькой, в рандомном порядке;

"Текст в кашу" - делает ребус из текста(перемешивание букв в словах в рандомном порядке);

Извлечение url адресов из списка (например, для извлечения ссылок на группы из канала телеграм);

Текст задом на перед;

Извлечение чисел из текста;

Замена пробела на перенос строки и обратно;

Удаление N-ное кол-во символов в начале или в конце;

Транслитерация на латиницу и русский;

EMail:

Парсер email адресов из списка сайтов;

Валидатор email адресов (удаляет почты, которые не соответствуют своему формату).

Телефоны:

Выбор формата телефонных номеров (пока доступно только RU и UA, в следующих обновлениях появятся и другие страны);

Чтение номеров из txt файла, сохранение;

Удаление лишних символов;

Подгонка номеров к нужному формату;

Удаление неликвидных номеров;

Разделение двойных\тройных номеров в ряд;

Удаление дублей.

Вы можете не волноваться о сложности использования. Для освоения программы достаточно прочитать мануал на сайте или посмотреть видео на официальном канале в YouTube!



Что ещё нужно знать:

Стоимость 6500₽;

Поддержка английского языка;

Обновления софта каждый месяц;

Поддержка публичных прокси;

Чат для пользователей (почти 200 человек), где вы можете внести предложение по функционалу и если они нужные мы обязательно добавим в софт (уже добавили 10+ функций из предложки);

Выгрузка вариантов рандомизации текста для проверки корректности;

Тестов не делаем .

Софт станет мастхев-инструментом для любого спамера. Он позволит хорошо рандомизировать текст/изображение/аудио, что позволит ловить намного меньше банов (а если не работать в несколько раз меньше лимитов, то банов практически не будет.

ДОСТУПНО К ПОКУПКЕ ЧЕРЕЗ САЙТ (BTC YooMoney Mastercard - КОМИССИЯ СПИСЫВАЕТСЯ С САЙТА), ЛИБО ОБРАЩАТЬСЯ ПО КОНТАКТАМ ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА. НУ И ЛЮБОЙ ГАРАНТ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ



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