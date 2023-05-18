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Автор темы SMSvTelegram, Сегодня, 02:06

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#1 SMSvTelegram

SMSvTelegram

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Обычный

Отправлено Сегодня, 02:06

Я владелец телеграм бота @Graver_Robot, предлагаю зарабатывать вместе на продаже товаров из моего бота.
 
Через бот продаются:
  • Вepифициpoвaнныe aккaунты и платёжные системы
  • Криптобиpжи на СНГ (RU, UA, KZ) и EU, UK, US дропов
  • Кошельки с виртуальными картами (VCC) и IBAN счетом
  • Аккаунты телефоний + SIP с подменой номера
  • Аpeндa чистых прокси
  • Скaны пacпopтoв разных стран
  • Идeнтификaции кошельков клиентов
  • Дебетовые карты с доставкой
  • SMS-активации любых сервисов
    •  
    Партнерская программа
    ├ Вы можете за несколько минут создать копию моего бота, на вашем username адресе, названием, аватаркой, описанием.
    ├ Установить свой процент увеличения стоимости для всех товаров.
    ├ Привлекать пользователей на свой бот и получать неограниченный доход вместе со мной от всех продаж в боте.
     
    Сколько можно заработать?
    ├ Цены в вашем боте формируются следующим образом: цена товара у меня в боте × ваш партнерский процент (%)
    ├ Вы сами устанавливаете желаемый партнерский процент.
    ├ Выводить прибыль можно на BTC, LTC, QIWI или карту.
     
    Как подключиться?
    ├ Перейдите в бот @Graver_Robot жмите на кнопку Партнерская программа и следуйте по шагам указаным в боте.
     
    Поддержка
    ├ По вопросам партнерской программы пишите @Graver

    Сообщение отредактировал SMSvTelegram: Сегодня, 02:08

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