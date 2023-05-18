Я владелец телеграм бота @Graver_Robot, предлагаю зарабатывать вместе на продаже товаров из моего бота.
Через бот продаются:
Партнерская программа
├ Вы можете за несколько минут создать копию моего бота, на вашем username адресе, названием, аватаркой, описанием.
├ Установить свой процент увеличения стоимости для всех товаров.
├ Привлекать пользователей на свой бот и получать неограниченный доход вместе со мной от всех продаж в боте.
Сколько можно заработать?
├ Цены в вашем боте формируются следующим образом: цена товара у меня в боте × ваш партнерский процент (%)
├ Вы сами устанавливаете желаемый партнерский процент.
├ Выводить прибыль можно на BTC, LTC, QIWI или карту.
Как подключиться?
├ Перейдите в бот @Graver_Robot жмите на кнопку Партнерская программа и следуйте по шагам указаным в боте.
Поддержка
├ По вопросам партнерской программы пишите @Graver
Сообщение отредактировал SMSvTelegram: Сегодня, 02:08