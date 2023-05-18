Отправлено Сегодня, 02:06

Я владелец телеграм бота @Graver_Robot , предлагаю зарабатывать вместе на продаже товаров из моего бота.

Через бот продаются:

Вepифициpoвaнныe aккaунты и платёжные системы

Криптобиpжи на СНГ (RU, UA, KZ) и EU, UK, US дропов

Кошельки с виртуальными картами (VCC) и IBAN счетом

Аккаунты телефоний + SIP с подменой номера

Аpeндa чистых прокси

Скaны пacпopтoв разных стран

Идeнтификaции кошельков клиентов

Дебетовые карты с доставкой

SMS-активации любых сервисов

Партнерская программа

├ Вы можете за несколько минут создать копию моего бота, на вашем username адресе, названием, аватаркой, описанием.

├ Установить свой процент увеличения стоимости для всех товаров.

├ Привлекать пользователей на свой бот и получать неограниченный доход вместе со мной от всех продаж в боте.

Сколько можно заработать?

├ Цены в вашем боте формируются следующим образом: цена товара у меня в боте × ваш партнерский процент (%)

├ Вы сами устанавливаете желаемый партнерский процент.

├ Выводить прибыль можно на BTC, LTC, QIWI или карту.

Как подключиться?

├ Перейдите в бот @Graver_Robot жмите на кнопку Партнерская программа и следуйте по шагам указаным в боте.

Поддержка

├ По вопросам партнерской программы пишите @Graver

Сообщение отредактировал SMSvTelegram: Сегодня, 02:08