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BucksBunny.me :: Быстрый, надежный и выгодный обмен криптовалют

Автор темы BucksB, Сегодня, 08:49

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#1 BucksB

BucksB

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Отправлено Сегодня, 08:49

Приветствуем всех участников форума!

 

Представляем вам обменный сервис BucksBunny и хотим выделить следующее:

  1. Мы уделяем большое внимание надежности. Пользуясь нашим сервисом, вы можете быть уверены, что ваши данные под защитой. Мы обезопасили сервис от DDOS атак, от различного рода инъекций и попыток взлома, что позволяет нам быть уверенными в своих словах.
  2. Мы держим наши комиссии на очень низком уровне и являемся одними из самых выгодных обменных сервисов.
  3. Мы привлекли значительные инвестиции и обеспечили резервы, которые покроют любые потребности наших клиентов.
  4. Наша техническая поддержка работает круглосуточно и вы можете совершить обмен в любое время.

 

Обработка заявок:

  • Мы обрабатываем заявки в ручном режиме.
  • Время обработки заявок в среднем составляет 5 - 10 минут.
  • Мы не фиксируем курс на момент создания заявок из-за волатильности криптовалют.
  • Чат в форме заявке позволит вам быстро и точно задать любой вопрос.

 

Контакты:

URL - BucksBunny.me

Онлайн чат / Чат в форме заявки

 


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