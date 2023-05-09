BRO.GURU - Круглосуточный обмен криптовалют

Отправлено Вчера, 10:32

Дорогие друзья,

Рады представить вам быстрый, выгодный и круглосуточный обменный сервис BRO.GURU.

Наша команда работает в сфере обмена, ввода и вывода электронных валют и криптовалют уже много лет, поэтому можем с уверенностью заявить, что опыт работы с нами вас не разочарует.

Уже сейчас работаем с более чем 40 криптовалютами и регулярно обновляем список в зависимости от потребностей наших клиентов.

Наши плюсы:

Круглосуточная техподдержка

Быстрая обработка заявок

Большое количество валют и направлений обмена

Автоматическая регистрация на сайте

Отсутствие скрытых комиссий

Интуитивный интерфейс и понятные инструкции

Мы строго следим за безопасностью работы сервиса:

Периодически проводим аудит системы на выявление погрешностей и пинтесты. Результаты показывают высокую устойчивость к любого рода попыткам воздействия.

Соединения с сайтом защищены SSL-протоколом для безопасности передачи данных.

Сервис защищен от DDoS-атак посредством использования технологий компании CloudFlare.

Будем рады ответить на ваши вопросы в Онлайн чате.

Наши контакты:

E-mail: hi@bro.guru