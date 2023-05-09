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BRO.GURU - Круглосуточный обмен криптовалют

Автор темы BroGuru, Вчера, 10:32

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#1 BroGuru

BroGuru

    Новичок

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Отправлено Вчера, 10:32

Дорогие друзья,
 
Рады представить вам быстрый, выгодный и круглосуточный обменный сервис BRO.GURU.
Наша команда работает в сфере обмена, ввода и вывода электронных валют и криптовалют уже много лет, поэтому можем с уверенностью заявить, что опыт работы с нами вас не разочарует.
Уже сейчас работаем с более чем 40 криптовалютами и регулярно обновляем список в зависимости от потребностей наших клиентов.
 
Наши плюсы:
  • Круглосуточная техподдержка
  • Быстрая обработка заявок
  • Большое количество валют и направлений обмена
  • Автоматическая регистрация на сайте
  • Отсутствие скрытых комиссий
  • Интуитивный интерфейс и понятные инструкции
 
Мы строго следим за безопасностью работы сервиса:
  • Периодически проводим аудит системы на выявление погрешностей и пинтесты. Результаты показывают высокую устойчивость к любого рода попыткам воздействия.
  • Соединения с сайтом защищены SSL-протоколом для безопасности передачи данных.
  • Сервис защищен от DDoS-атак посредством использования технологий компании CloudFlare.
 
Будем рады ответить на ваши вопросы в Онлайн чате.
 
Наши контакты:
E-mail: hi@bro.guru

 


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