BRO.GURU - Круглосуточный обмен криптовалют

Дорогие друзья,
Рады представить вам быстрый, выгодный и круглосуточный обменный сервис BRO.GURU.
Наша команда работает в сфере обмена, ввода и вывода электронных валют и криптовалют уже много лет, поэтому можем с уверенностью заявить, что опыт работы с нами вас не разочарует.
Уже сейчас работаем с более чем 40 криптовалютами и регулярно обновляем список в зависимости от потребностей наших клиентов.
Наши плюсы:
- Круглосуточная техподдержка
- Быстрая обработка заявок
- Большое количество валют и направлений обмена
- Автоматическая регистрация на сайте
- Отсутствие скрытых комиссий
- Интуитивный интерфейс и понятные инструкции
Мы строго следим за безопасностью работы сервиса:
- Периодически проводим аудит системы на выявление погрешностей и пинтесты. Результаты показывают высокую устойчивость к любого рода попыткам воздействия.
- Соединения с сайтом защищены SSL-протоколом для безопасности передачи данных.
- Сервис защищен от DDoS-атак посредством использования технологий компании CloudFlare.
Будем рады ответить на ваши вопросы в Онлайн чате.
Наши контакты:
Site: https://bro.guru/
E-mail: hi@bro.guru