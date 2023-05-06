Как бесплатно добавить монету/токен на биржу BIT.TEAM?

У вас есть собственная монета или токен? Столкнулись с тем, что листинг на бирже стоит дорого и не дает результатов?
Криптовалютная биржа BIT.TEAM имеет возможность бесплатно разместить вашу криптовалюту путем голосования.
У каждой криптовалюты есть сообщество, и все, что вам нужно сделать, это набрать 1 000 000 BTT (голосов), а каждый пользователь биржи BIT.TEAM, прошедший этап 2 верификации аккаунта, получает 500 BTT — бесплатно.
То есть достаточно всего 2000 пользователей, проголосовавших за вашу криптовалюту, чтобы она попала в список.
Еще раз, пункты для бесплатного листинга:
1. Найдите криптовалюту на https://bit.team/price
2. На своей странице криптовалюты нажмите «Поделиться ссылкой» и отправьте ее своим пользователям
3. Введите 1 000 000 BTT ( БИТ КОМАНДНЫЙ ТОКЕН)
Готово, ваша валюта автоматически ставится в очередь для листинга командой разработчиков BIT.TEAM.