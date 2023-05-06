Как бесплатно добавить монету/токен на биржу BIT.TEAM?

Отправлено Сегодня, 21:37

У вас есть собственная монета или токен? Столкнулись с тем, что листинг на бирже стоит дорого и не дает результатов?

Криптовалютная биржа BIT.TEAM имеет возможность бесплатно разместить вашу криптовалюту путем голосования.

У каждой криптовалюты есть сообщество, и все, что вам нужно сделать, это набрать 1 000 000 BTT (голосов), а каждый пользователь биржи BIT.TEAM, прошедший этап 2 верификации аккаунта, получает 500 BTT — бесплатно.

То есть достаточно всего 2000 пользователей, проголосовавших за вашу криптовалюту, чтобы она попала в список.

Еще раз, пункты для бесплатного листинга:

2. На своей странице криптовалюты нажмите «Поделиться ссылкой» и отправьте ее своим пользователям

3. Введите 1 000 000 BTT ( БИТ КОМАНДНЫЙ ТОКЕН)

Готово, ваша валюта автоматически ставится в очередь для листинга командой разработчиков BIT.TEAM.