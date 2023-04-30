Комментарии - Отзывы в Telegram Канал или Чат

Отправлено Вчера, 18:58

Здравствуйте я занимаюсь smm отзывами и комментариями в мессенджере Telegram с живых аккаунтов и с гарантией размещения 30 дней. Telegram — это самая отличная площадка для удержания и наращивания вашей аудитории. Я публикую комментарии с личных живых аккаунтов, критерии аккаунтов (Аватарка реального человека М/Ж, Одна фотография в профиле, Реальное Русское имя, Заполнена информация о себе) все публикации комментариев / отзывов делаются в ручную под нужным вам постом в телеграме канале или чате. Все размещаемые комментарии будут обязательно соответствовать тематике поста. Длина комментария 1-2 предложения в зависимости от тематики, 100% уникальность и оригинальность каждого комментария.

Зачем заказывать комментарии в Telegram Канал или Чат?

- Общение со своей аудиторией

- Доверие к вашему каналу / продукту / услугам / товарам

- Прирост подписчиков / клиентов

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- Минимальный заказ 10 комментариев

- Стоимость 25$ - 10 комментариев

- Условия размещения обсуждаются индивидуально.

- Оплата на BTC, USDT TRC 20, Другая крипта по запросу, Yoomoney.