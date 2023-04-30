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Как лить нутру в 2023 от канала Схематозы

Автор темы ticknick, Сегодня, 09:33

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#1 ticknick

ticknick

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Отправлено Сегодня, 09:33

Как же лить на нутру в 2023 году?
С чего начать залив?
Как выбрать рабочий оффер?
Как залить объем по низким бидам и выйти в плюс?
Как правильно оптимизировать по формулам!
Последовательность действий от начала до конца!
https://youtu.be/cSptr1dEtGc

 


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