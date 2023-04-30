Как лить нутру в 2023 от канала Схематозы

Отправлено Сегодня, 09:33

Как же лить на нутру в 2023 году?

С чего начать залив?

Как выбрать рабочий оффер?

Как залить объем по низким бидам и выйти в плюс?

Как правильно оптимизировать по формулам!

Последовательность действий от начала до конца!

https://youtu.be/cSptr1dEtGc