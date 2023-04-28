АПИ Таобао, 1688 для интеграции на сайты различных CMS

Отправлено Вчера, 14:19

Компания OpenTrade Commerce разрабатывает АПИ популярных маркетплейсов для передачи информации о товарах на сайты различных CMS.

Мы предлагаем Ключ OT API, который позволит подключить товары следующих маркетплейсов к вашему интернет-магазину:

- Taobao/Tmall;

- 1688;

- Alibaba;

- AliExpress;

- JD;

- Amazon;

- Ebay.

Наше API обеспечит стабильное получение информации о товарах: цены, условия доставки, конфигурации, описания и картинки. Автоматическое обновление данных позволит поддерживать актуальность всей необходимой для продаж информации. Любые изменения на маркетплейсах будут автоматически отражаться в вашем интернет-магазине. Помимо этого мы предоставим квалифицированную техническую поддержку по всем вопросам работы АПИ.

С нашим АПИ вы сможете работать без каких-либо ограничений. Вы вносите предоплату и можете начинать работать!

Схема работы выглядит так:

- вы вносите на свой баланс определенную сумму;

- совершаете необходимое (не лимитированное) число вызовов и получаете необходимую вам информацию о товарах;

- учет вызовов и списания с баланса происходят ежесуточно;

- при нулевом балансе для продолжения работы необходимо пополнить баланс;

- можно пополнять баланс в любое время и на любую сумму, чтобы стабильно иметь актуальную - информацию о товарах.

Подробнее о работе API можно узнать на нашем сайте https://otcommerce.ru/

OpenTrade Commerce предлагает уникальные IT-решения, которые позволят открыть свой интернет-магазин, расширить существующий бизнес или привлечь новых клиентов.