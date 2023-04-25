Скрипт партнёрской программы для продажи инфотоваров

Отправлено Сегодня, 07:51

Мощный скрипт партнёрской программы, аналог Глопарт (Glopart). Администратор получает процент от продаж инфопродуктов партнёрами. Скрипт обладает всеми возможностями стандартной пп и даже больше.

Некоторые возможности:

- Авторы

- Партнёры

- Управление отчислениями

- Апселлы (дополнительные цены)

- Ссылки для привлечения партнёров

- Топы

- Заказы

- Различные формы создания заказов

- Экспорт заказов

- Рефсистема

- Тикет-система

- Поддержка нескольких биллингов

- Статистика абсолютно по всему

- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии

- Мощная админка

- И многое другое, всё не перечислить!

Демо:

https://pp.crabsdemo.site (зарегистрируйтесь за несколько секунд на любые данные)

Файл лицензии закодирован, я выдаю ключ на домен ПП. Есть возможность так же получить фулл открытый код. Инструкция по установке скрипта присутствует.

Цена: 34900 руб.

По вопросам покупки писать в Телеграм - @mister_crabs_official