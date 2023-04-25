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Скрипт партнёрской программы для продажи инфотоваров

Автор темы Mr Crabs, Сегодня, 07:51

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#1 Mr Crabs

Mr Crabs

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Отправлено Сегодня, 07:51

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Мощный скрипт партнёрской программы, аналог Глопарт (Glopart). Администратор получает процент от продаж инфопродуктов партнёрами. Скрипт обладает всеми возможностями стандартной пп и даже больше.
 
Некоторые возможности:
- Авторы
- Партнёры
- Управление отчислениями
- Апселлы (дополнительные цены)
- Ссылки для привлечения партнёров
- Топы
- Заказы
- Различные формы создания заказов
- Экспорт заказов
- Рефсистема
- Тикет-система
- Поддержка нескольких биллингов
- Статистика абсолютно по всему
- Метки для передачи id источников для отслеживания конверсии
- Мощная админка
- И многое другое, всё не перечислить!
 
Демо:
https://pp.crabsdemo.site (зарегистрируйтесь за несколько секунд на любые данные)
 
Файл лицензии закодирован, я выдаю ключ на домен ПП. Есть возможность так же получить фулл открытый код. Инструкция по установке скрипта присутствует.
 
Цена: 34900 руб.
По вопросам покупки писать в Телеграм - @mister_crabs_official

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