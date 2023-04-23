Перейти к содержимому

Фотография

FalPay - платежная система под любые проекты.

Автор темы lyneverqw, Вчера, 19:10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 lyneverqw

lyneverqw

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 19:10

Платежная система FALPAY.one

Мы предоставляем возможность принимать онлайн платежи сайтам/ботам и др. проектам!
Наша платежная система отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.

Наши ключевые преимущества:

  • Удобная и простая API документация для подключения.
  • Подключение любых проектов с любым оборотом
  • Полное отсутствие холда
  • Возможность получить индивидуальные условия (пониженные комиссии) в зависимости от оборотов вашего проекта
  • Прием платежей по ссылке (возможность выставить счет)
  • Стабильная работа и постоянные обновления. Мы работаем над качеством своего продукта!
  • Принимает все степени платежей (high-risk в том числе)

Прием доступен:

  1. Карты VISA/MC/MIR
  2. FKWallet
  3. Кошелек QiWi
  4. Юмани
  5. Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)

Вывод доступен:

  1. Карты VISA/MC/MIR
  2. QIWI кошелек
  3. ЮMoney
  4. FKWallet
  5. USDT

Для HIGH-RISK проектов отсутствует Чарджбэк!!! Никаких блокировок средств.

На любые интересующие вопросы ответим по контактам ниже, либо в системе. Здесь в рамках того, на что позволят тут ответить модераторы.)

--
E-mail для обращения : support@falpay.one
Телеграм менеджера: @falap9

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума