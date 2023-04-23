FalPay - платежная система под любые проекты.

Платежная система FALPAY.one
Мы предоставляем возможность принимать онлайн платежи сайтам/ботам и др. проектам!
Наша платежная система отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.
Наши ключевые преимущества:
- Удобная и простая API документация для подключения.
- Подключение любых проектов с любым оборотом
- Полное отсутствие холда
- Возможность получить индивидуальные условия (пониженные комиссии) в зависимости от оборотов вашего проекта
- Прием платежей по ссылке (возможность выставить счет)
- Стабильная работа и постоянные обновления. Мы работаем над качеством своего продукта!
- Принимает все степени платежей (high-risk в том числе)
Прием доступен:
- Карты VISA/MC/MIR
- FKWallet
- Кошелек QiWi
- Юмани
- Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)
Вывод доступен:
- Карты VISA/MC/MIR
- QIWI кошелек
- ЮMoney
- FKWallet
- USDT
Для HIGH-RISK проектов отсутствует Чарджбэк!!! Никаких блокировок средств.
На любые интересующие вопросы ответим по контактам ниже, либо в системе. Здесь в рамках того, на что позволят тут ответить модераторы.)
--
E-mail для обращения : support@falpay.one
Телеграм менеджера: @falap9