FalPay - платежная система под любые проекты.

Отправлено Вчера, 19:10

Платежная система FALPAY.one



Мы предоставляем возможность принимать онлайн платежи сайтам/ботам и др. проектам!

Наша платежная система отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.



Наши ключевые преимущества:

Удобная и простая API документация для подключения.

Подключение любых проектов с любым оборотом

проектов с оборотом Полное отсутствие холда

Возможность получить индивидуальные условия (пониженные комиссии) в зависимости от оборотов вашего проекта

Прием платежей по ссылке (возможность выставить счет)

Стабильная работа и постоянные обновления. Мы работаем над качеством своего продукта!

Принимает все степени платежей (high-risk в том числе)

Прием доступен:

Карты VISA/MC/MIR FKWallet Кошелек QiWi Юмани Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)

Вывод доступен:

Карты VISA/MC/MIR QIWI кошелек ЮMoney FKWallet USDT

Для HIGH-RISK проектов отсутствует Чарджбэк!!! Никаких блокировок средств.



На любые интересующие вопросы ответим по контактам ниже, либо в системе. Здесь в рамках того, на что позволят тут ответить модераторы.)



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E-mail для обращения : support@falpay.one

Телеграм менеджера: @falap9