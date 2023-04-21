Оператор-переводчик в чат на OnlyFans

Отправлено Вчера, 13:46

Здравствуйте! Наша компания - это дeйтингoвое агенство, которая ищет ответственного, замотивированного на развитие общего дела и личный карьерный рост человека для работы на вакансии оператора-переводчика в клиентском чате.

Ваше основное преимущество работы с нами – это отсутствие фиксированной зарплаты и определенного «потолка», т.е. возможность заработать любую сумму при должной замотивированности и работоспособности (так как выплачивается процент от продаж). А также возможность работать прямо из дома или любой другой точки мира в комфортной для Вас обстановке.

Качества и навыки, требуемые в работе:

- желание работать и зарабатывать в данной сфере;

- не шаблонность

- наличие ПК или ноутбука и стабильного интернет-соединения;

- знание английского языка на уровне A2 и выше;

- общительность, ответственность, усидчивость.

От сотрудника:

живое общение с клиентами сайта на английском языке, совершение продаж

От нас:

- гибкий рабочий график (наличие 3-х разных смен);

- стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц;

- различные обучения, тренинги и адаптация к работе, помощь в работе;

- возможность быстрого карьерного роста.

С вопросами и откликами просьба обращаться в Телеграмм @northernseaside