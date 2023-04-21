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Оператор-переводчик в чат на OnlyFans

Автор темы roterb, Вчера, 13:46

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#1 roterb

roterb

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Отправлено Вчера, 13:46

Здравствуйте! Наша компания - это дeйтингoвое агенство, которая ищет ответственного, замотивированного на развитие общего дела и личный карьерный рост человека для работы на вакансии оператора-переводчика в клиентском чате.
 
 
 Ваше основное преимущество работы с нами – это отсутствие фиксированной зарплаты и определенного «потолка», т.е. возможность заработать любую сумму при должной замотивированности и работоспособности (так как выплачивается процент от продаж). А также возможность работать прямо из дома или любой другой точки мира в комфортной для Вас обстановке.
 
Качества и навыки, требуемые в работе:
 
 - желание работать и зарабатывать в данной сфере;
 - не шаблонность
 - наличие ПК или ноутбука и стабильного интернет-соединения;
- знание английского языка на уровне A2 и выше;
- общительность, ответственность, усидчивость.
 
 От сотрудника:
 
 живое общение с клиентами сайта на английском языке, совершение продаж
 
От нас:
 
 - гибкий рабочий график (наличие 3-х разных смен);
- стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц;
 - различные обучения, тренинги и адаптация к работе, помощь в работе;
 - возможность быстрого карьерного роста.
 
С вопросами и откликами просьба обращаться в Телеграмм @northernseaside

 


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