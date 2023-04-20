Отправлено Сегодня, 17:52





ChatGPT в России



В ноябре прошлого года одна популярная компания, хозяином которой являлся Илон Маск, представила всему миру чат-бота ChatGPT. Достоинством считается то, что искусственный интеллект сможет решить каждодневные задачи. Воспользоваться функционалом сможет любой. ChatGPT – это бот, в котором присутствует искусственный мозг. Интеллект хорошо общается с человеком и может с ним разговаривать на любых языках. Он тренировался с преподавателями, были применены такие упражнения, которые помогали распознавать данные. Интересует chatgpt на русском бесплатный – уточните информацию на официальном сайте.



Этот искусственный интеллект является языковой моделью, которая обучена OpenAI. Она применяет глубокое и эффективное обучение для того, чтобы сгенерировать ответы, текст. Модель была разработана с использованием технологии трансформеров. Это предоставило шанс обработать много материала, а заодно понять, что за связь между предложениями. Вот почему вовсе не удивительно, что программа невероятно популярна. Воспользоваться помощью бота теперь сможет и каждый россиянин. Для этого необходимо посетить этот портал. Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами нейросети при помощи Телеграм канала и абсолютно бесплатно. Вы сможете использовать все функции.



Модель применяется как в небольших, так и больших проектах, адаптируется к самым разным видам приложений. ChatGPT может найти почти все, наподобие Google. Робот пишет тексты и даже выстраивает общение. Он удивляет мастерством в этой области. Результаты очень интересные и действительно заслуживают внимания.