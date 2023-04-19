VertuExchange - Сервис для обмена электронных валют

Друзья!
Представляем Вам сервис единого обмена электронной валюты - VertuExchange.
VertuExchange - дает возможность быстрого, безопасного обмена электронных валют.
Мы поддерживаем для Вас актуальные и вкусные курсы. Наши дизайнеры разработали удобный интерфейс для обмена, а в скором времени будет готова и мобильная версия сайта.
В рамках сервиса действует партнерская программа и система скидок, воспользовавшись которыми, Вы сможете совершать обмен валют на более выгодных условиях.
У нас Вы можете обменять:
- Bitcoin
- Tether
- Litecoin
- DogeCoin
- Сбербанк
- Qiwi
Работаем круглосуточно. Без выходных.
Наши операторы обрабатывают заявки в ручном режиме.
Время обработки заявок от 5 до 20 минут.
Контакты:
Почта для Ваших вопросов vertu_exchange@mail.ru.
Telegram (тех.поддержка) @vertu_exchange
Так же Вы можете написать нам в техническую поддержку на сайте vertu-exchange.com