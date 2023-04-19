VertuExchange - Сервис для обмена электронных валют

Отправлено Сегодня, 22:12

Друзья!

Представляем Вам сервис единого обмена электронной валюты - VertuExchange.



VertuExchange - дает возможность быстрого, безопасного обмена электронных валют.

Мы поддерживаем для Вас актуальные и вкусные курсы. Наши дизайнеры разработали удобный интерфейс для обмена, а в скором времени будет готова и мобильная версия сайта.

В рамках сервиса действует партнерская программа и система скидок, воспользовавшись которыми, Вы сможете совершать обмен валют на более выгодных условиях.



У нас Вы можете обменять:

Bitcoin Tether Litecoin DogeCoin Сбербанк Qiwi

Работаем круглосуточно. Без выходных.

Наши операторы обрабатывают заявки в ручном режиме.

Время обработки заявок от 5 до 20 минут.



Контакты:

Почта для Ваших вопросов vertu_exchange@mail.ru.

Telegram (тех.поддержка) @vertu_exchange

Так же Вы можете написать нам в техническую поддержку на сайте vertu-exchange.com