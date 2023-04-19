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VertuExchange - Сервис для обмена электронных валют

Автор темы vertuexchange, Сегодня, 22:12

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#1 vertuexchange

vertuexchange

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Отправлено Сегодня, 22:12

Друзья! 
Представляем Вам сервис единого обмена электронной валюты - VertuExchange

VertuExchange - дает возможность быстрого, безопасного обмена электронных валют. 
Мы поддерживаем для Вас актуальные и вкусные курсы. Наши дизайнеры разработали удобный интерфейс для обмена, а в скором времени будет готова и мобильная версия сайта.
В рамках сервиса действует партнерская программа и система скидок, воспользовавшись которыми, Вы сможете совершать обмен валют на более выгодных условиях.

У нас Вы можете обменять:

  1. Bitcoin
  2. Tether
  3. Litecoin
  4. DogeCoin
  5. Сбербанк
  6. Qiwi

 

 

Работаем круглосуточно. Без выходных.
Наши операторы обрабатывают заявки в ручном режиме.
Время обработки заявок от 5 до 20 минут.

Контакты:
Почта для Ваших вопросов vertu_exchange@mail.ru.
Telegram (тех.поддержка) @vertu_exchange
Так же Вы можете написать нам в техническую поддержку на сайте vertu-exchange.com

 


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