Telegram Граббер-парсер постов с заменой слов и ссылок

Отправлено Вчера, 11:47

Продвинутый современный граббер-парсер постов для Телеграм. Присутствуют стоп-слова, замена текста, добавление своей подписи в конец сграбленного поста. Скрипт написан на питоне, простейший запуск, разберётся даже первоклассник, в мануале всё расписано как запустить.

Стоп-слова - скрипт не будет клонировать сообщение, если в нём находится хотя бы одно из указанных слов.

Замена текста - скрипт может заменять любые части текста на указанные, например, заменить ссылку в тексте, какое-либо слово, или попросту его удалить, заменив на пустоту.

Подпись - в конце сообщения добавляется ваша подпись.

Скрипт идеально подходит для клонирования каналов с вырезанием или заменой текста в сообщении или подписи. Может парсить (граббить) канал, группу, лс и отправлять изменённые копии сообщений в такие же места. Может пересылать сообщения со скрытых каналов/групп, у которых нет ссылки. Так же скрипт при желании умеет удалять абсолютно все ссылки из сообщения. Это полезно в тех случаях, когда админы каналов-источников изменяют ссылки каждый день, чтобы их не вырезали по шаблону. Скрипт отлично дублирует медиа-альбомы, отправляет их полностью, а не раздельно каждым сообщением по одной фотографии.

Что это всё даёт?

- Полная автоматизация ведения канала, забудьте про ручной постинг

- Не нужно покупать платные месячные подписки у сервисов с таким предложением услуг. Зачем платить каждый месяц, когда есть свой полноценный автопост-скрипт?

- Поддержка со стороны разработчика

- Постоянные и бесплатные обновления

- Быстрая и простая установка в пару нажатий

- Открытый исходный код

- Один раз настроил и забыл - всё работает на автомате и без вылетов

- Работа с нескольких скриптов одновременно, с разными аккаунтами, с разными источниками

Цена: 3990 р.

По вопросам покупки писать в Телеграм - @mister_crabs_official