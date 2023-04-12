ЛК банков РФ с картами по самым низким ценам на рынке

Отправлено Сегодня, 06:48

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ топовых БАНКОВ РФ с картами и sip-номерами ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ:

Tinkoff …………………..... 2 400 ₽

АК Барс банк …….…..... 2 000 ₽

Райффайзенбанк …..... 2 400 ₽

СБЕР ……………………..3 000 ₽



В КОМПЛЕКТЕ:

Доступ к онлайн-банкингу;

Дебетовая карта (вирт.);

Цветные фото/сканы паспорта;

Секретное (кодовое) слово;

Вирт. номер + web-панель для приема СМС;

Инструкция по работе.



ОСОБЕННОСТИ:

ЛК оформлены на физ. лиц по сканам и полностью готовы к работе как на прием, так и на вывод;

Все ЛК оформлены без дропов по сканам и госуслугам, в связи с чем кража средств со счета исключена;

Наши ЛК продаются как цифровой товар в виде rar-архива, который вы получаете сразу после оплаты;

Во всех ЛК привязаны виртуальные карты МИР класса PREMIUM. Проверив такую карту по BIN, любой сервис определит ее не как "виртуалку", а как именной пластик;

Функционирование карты/счёта гарантируется при соблюдений лимитов банка. Мы не несём ответственности за блоки по 115-ФЗ, но при необходимости поможем снять их;

Наши ЛК можно использовать как для белых, так и для темных направлений типа МФО, анонимных переводов, POS транзакций и пр.;

Доступ к онлайн-банкингу СБЕРА, Райффайзенбанка и АК БАРС банка осуществляется с помощью логина и пароля (указаны в файле "Доступ.txt"). Для доступа в ЛК Tinkoff нужно скачать приложение банка и авторизоваться путем СМС подтверждения. Номер, который идет в комплекте, можно поменять на свой с помощью секретного слова…

Наше предложение уникально! Найти другого продавца, который предложит похожий ценник на товар, аналогичный нашему по качеству - на настоящий момент невозможно!

P.S.: Предоставляем услуги по созданию ЛК указанных банков на ваши номера/данные.

Ответим на любые вопросы, все расскажем и покажем!



СВЯЗЬ ТГ: @ru_bank_lk, @Bangibang11

СКРИНЫ:

Скрин 1. Пример web-панели виртуального мобильного номера, привязанного к картсчету ЛК

( Раздел "УСЛУГИ" > "СМС" )

Скрин 2. Стандартный состав файлов архива готового ЛК, передаваемого покупателю

(на примере личного кабинета АК БАРС банка)