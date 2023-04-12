Перейти к содержимому

Фотография

ЛК банков РФ с картами по самым низким ценам на рынке

Автор темы rubanklk, Сегодня, 06:45

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 rubanklk

rubanklk

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 06:48

lk-555.jpg

 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ топовых БАНКОВ РФ с картами и sip-номерами ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ:

  • Tinkoff …………………..... 2 400 ₽
  • АК Барс банк …….…..... 2 000 ₽
  • Райффайзенбанк …..... 2 400 ₽
  • СБЕР ……………………..3 000 ₽


В КОМПЛЕКТЕ:

  • Доступ к онлайн-банкингу;
  • Дебетовая карта (вирт.);
  • Цветные фото/сканы паспорта;
  • Секретное (кодовое) слово;
  • Вирт. номер + web-панель для приема СМС;
  • Инструкция по работе.


ОСОБЕННОСТИ:

  • ЛК оформлены на физ. лиц по сканам и полностью готовы к работе как на прием, так и на вывод;
  • Все ЛК оформлены без дропов по сканам и госуслугам, в связи с чем кража средств со счета исключена;
  • Наши ЛК продаются как цифровой товар в виде rar-архива, который вы получаете сразу после оплаты;
  • Во всех ЛК привязаны виртуальные карты МИР класса PREMIUM. Проверив такую карту по BIN, любой сервис определит ее не как "виртуалку", а как именной пластик;
  • Функционирование карты/счёта гарантируется при соблюдений лимитов банка. Мы не несём ответственности за блоки по 115-ФЗ, но при необходимости поможем снять их;
  • Наши ЛК можно использовать как для белых, так и для темных направлений типа МФО, анонимных переводов, POS транзакций и пр.;
  • Доступ к онлайн-банкингу СБЕРА, Райффайзенбанка и АК БАРС банка осуществляется с помощью логина и пароля (указаны в файле "Доступ.txt"). Для доступа в ЛК Tinkoff нужно скачать приложение банка и авторизоваться путем СМС подтверждения. Номер, который идет в комплекте, можно поменять на свой с помощью секретного слова…
  • Наше предложение уникально! Найти другого продавца, который предложит похожий ценник на товар, аналогичный нашему по качеству - на настоящий момент невозможно!

P.S.: Предоставляем услуги по созданию ЛК указанных банков на ваши номера/данные.
Ответим на любые вопросы, все расскажем и покажем!

СВЯЗЬ ТГ: @ru_bank_lk, @Bangibang11

 


СКРИНЫ:

 

2-plusofon-ru.png

Скрин 1. Пример web-панели виртуального мобильного номера, привязанного к картсчету ЛК
( Раздел "УСЛУГИ" > "СМС" )

 

t-EY-ygcqp-Y6v6q1-BV3-REo.png

Скрин 2. Стандартный состав файлов архива готового ЛК, передаваемого покупателю
(на примере личного кабинета АК БАРС банка)


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума