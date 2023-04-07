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OwlBit.net - анонимный прогрессивный криптообменник

Автор темы OwlBit, Вчера, 06:53

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#1 OwlBit

OwlBit

    Новичок

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Отправлено Вчера, 06:53

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OwlBit.net —  прогрессивный обменный сервис, предназначенный для конвертации популярных цифровых активов в фиат и в обратном направлении. Наша команда сформировывалась годами, при работе на P2P площадках, Telegram боте, трейдинге на криптовалютных биржах. Со временем мы пришли к тому, что приняли решение объединить наши знания и опыт в рамках данного сайта. Поддерживать работу обменника, будут: профессиональная команда технической поддержки, крипто-трейдеры, сотрудники с большим опытом работы в финансовом секторе.
 
OwlBit - Новый взгляд на деньги! Наша команда приложила все свои знания, опыт и технический потенциал, для создания комфортного, безопасного и оперативного обмена цифровых активов, наиболее комфортным для Вас способом.
 
Еще одним из приоритетных условий, при запуске OwlBit.net, было обеспечение безопасности для наших клиентов. Данное направление было реализовано, путем установки SSL* от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности; защитой от DDoS-атак (разработка компании Cloudflare); использованием стандарта PCI DSS**.
 
*SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов)
**PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover
 
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OwlBit предоставляет услуги:
  • QR Tinkoff - Анонимное получение наличных в любом городе РФ (от 50 000р);
  • Переводы на карты любых банков РФ; 
  • Сбербанк, Тинькофф; 
  • QIWI, Юmoney; 
  • Доставка наличных в крупных городах РФ (наличие доставки в Вашем городе уточняйте в момент сделки).
  • Обмен (конвертация) одной криптовалюты на другую (BTC, USDT, XMR, LTC, TRX).
 
 
Администрация OwlBit.net на данный момент, работает для расширением количества обменных направлений, запуском акций и конкурсов... Останавливаться на достигнутом никто не собирается. Мы открыты для предложений и пожеланий от наших клиентов.
 
Преимущества OwlBit
  • Выдача наличных по всему миру;
  • График работы 24/7;
  • Моментальный обмен;
  • Анонимное получение наличных по всей РФ;
  • Многофункциональный API для магазинов и сервисов;
  • Автоматизация платежей для Вашего бизнеса;
  • Минимальная сумма обмена - от 1000 RUB;
  • Особые условия для постоянных клиентов;
  • Все популярные направления обмена.
 
 
Полезные ссылки:
 
 
Контакты:
‍Telegram Operator: @Owl_Bit
Telegam Bot: @OwlBit_bot
Website: OwlBit.net
 
Тему на форуме, поддерживает официальный представитель OwlBit

 


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