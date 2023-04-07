OwlBit.net - анонимный прогрессивный криптообменник

OwlBit.net — прогрессивный обменный сервис, предназначенный для конвертации популярных цифровых активов в фиат и в обратном направлении. Наша команда сформировывалась годами, при работе на P2P площадках, Telegram боте, трейдинге на криптовалютных биржах. Со временем мы пришли к тому, что приняли решение объединить наши знания и опыт в рамках данного сайта. Поддерживать работу обменника, будут: профессиональная команда технической поддержки, крипто-трейдеры, сотрудники с большим опытом работы в финансовом секторе.
OwlBit - Новый взгляд на деньги! Наша команда приложила все свои знания, опыт и технический потенциал, для создания комфортного, безопасного и оперативного обмена цифровых активов, наиболее комфортным для Вас способом.
Еще одним из приоритетных условий, при запуске OwlBit.net, было обеспечение безопасности для наших клиентов. Данное направление было реализовано, путем установки SSL* от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности; защитой от DDoS-атак (разработка компании Cloudflare); использованием стандарта PCI DSS**.
*SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов)
**PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover
OwlBit предоставляет услуги:
- QR Tinkoff - Анонимное получение наличных в любом городе РФ (от 50 000р);
- Переводы на карты любых банков РФ;
- Сбербанк, Тинькофф;
- QIWI, Юmoney;
- Доставка наличных в крупных городах РФ (наличие доставки в Вашем городе уточняйте в момент сделки).
- Обмен (конвертация) одной криптовалюты на другую (BTC, USDT, XMR, LTC, TRX).
Администрация OwlBit.net на данный момент, работает для расширением количества обменных направлений, запуском акций и конкурсов... Останавливаться на достигнутом никто не собирается. Мы открыты для предложений и пожеланий от наших клиентов.
Преимущества OwlBit
- Выдача наличных по всему миру;
- График работы 24/7;
- Моментальный обмен;
- Анонимное получение наличных по всей РФ;
- Многофункциональный API для магазинов и сервисов;
- Автоматизация платежей для Вашего бизнеса;
- Минимальная сумма обмена - от 1000 RUB;
- Особые условия для постоянных клиентов;
- Все популярные направления обмена.
Полезные ссылки:
Контакты:
Telegram Operator: @Owl_Bit
Telegam Bot: @OwlBit_bot
Jabber: Owl_Bit@jabb.im
Email: owl_bit@proton.me
Website: OwlBit.net
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