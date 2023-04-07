OwlBit.net - анонимный прогрессивный криптообменник

Отправлено Вчера, 06:53

OwlBit.net — прогрессивный обменный сервис, предназначенный для конвертации популярных цифровых активов в фиат и в обратном направлении. Наша команда сформировывалась годами, при работе на P2P площадках, Telegram боте, трейдинге на криптовалютных биржах. Со временем мы пришли к тому, что приняли решение объединить наши знания и опыт в рамках данного сайта. Поддерживать работу обменника, будут: профессиональная команда технической поддержки, крипто-трейдеры, сотрудники с большим опытом работы в финансовом секторе.

OwlBit - Новый взгляд на деньги! Наша команда приложила все свои знания, опыт и технический потенциал, для создания комфортного, безопасного и оперативного обмена цифровых активов, наиболее комфортным для Вас способом.

Еще одним из приоритетных условий, при запуске OwlBit.net, было обеспечение безопасности для наших клиентов. Данное направление было реализовано, путем установки SSL* от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности; защитой от DDoS-атак (разработка компании Cloudflare); использованием стандарта PCI DSS**.

*SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов)

**PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover

OwlBit предоставляет услуги:

QR Tinkoff - Анонимное получение наличных в любом городе РФ (от 50 000р);

Переводы на карты любых банков РФ;

Сбербанк, Тинькофф;

QIWI, Юmoney;

Доставка наличных в крупных городах РФ (наличие доставки в Вашем городе уточняйте в момент сделки).

Обмен (конвертация) одной криптовалюты на другую (BTC, USDT, XMR, LTC, TRX).

Администрация OwlBit.net на данный момент, работает для расширением количества обменных направлений, запуском акций и конкурсов... Останавливаться на достигнутом никто не собирается. Мы открыты для предложений и пожеланий от наших клиентов.

Преимущества OwlBit

Выдача наличных по всему миру;

График работы 24/7;

Моментальный обмен;

Анонимное получение наличных по всей РФ;

Многофункциональный API для магазинов и сервисов;

Автоматизация платежей для Вашего бизнеса;

Минимальная сумма обмена - от 1000 RUB;

Особые условия для постоянных клиентов;

Все популярные направления обмена.

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