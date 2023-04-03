Отправлено Сегодня, 15:24





Гибкая подводка для воды



Гибкие подводки используются для того, чтобы подключить сантехнику, если металлическую трубу нельзя установить в силу ограничения пространства и других моментов. Гофра и ее технические характеристики можно изучить на этом сайте. Здесь можно ознакомиться с размерами, а также информацией, которая касается того, какого диаметра бывают конструкции. На сайте вы также сможете ознакомиться с материалами, техническими характеристиками, таблицей на некоторые размеры. Это позволит быстрее определиться с выбором и приобрести все, что нужно в соответствии с техническими характеристиками, а также целями покупки, предназначением.



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Рекомендуется производить монтаж вместе с жесткими прокладками, выполненными из френзелита, фибры, алюминия. Особенностью таких конструкций является то, что они не подвергаются воздействию коррозии, механическим повреждениям. За счет своей гибкости подводки устанавливаются и в ограниченных пространствах. При необходимости изделия с легкостью принимают необходимый изгиб.



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