Хочешь денег? Научись спаить! Топовое видео от канала "Схематозы"!

Новое топовое видео от канала "Схематозы" - в нем ,на примере, показывается как правильно лить, правильно спаить, все детально и разжевано. Изучайте, очень полезная инфа!
https://www.youtube....h?v=ck7cEisNNL0
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Отправлено Сегодня, 16:33
Новое топовое видео от канала "Схематозы" - в нем ,на примере, показывается как правильно лить, правильно спаить, все детально и разжевано. Изучайте, очень полезная инфа!
https://www.youtube....h?v=ck7cEisNNL0
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