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Хочешь денег? Научись спаить! Топовое видео от канала "Схематозы"!

Автор темы ticknick, Сегодня, 16:33

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#1 ticknick

ticknick

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Отправлено Сегодня, 16:33

Новое топовое видео от канала "Схематозы" - в нем ,на примере, показывается как правильно лить, правильно спаить, все детально и разжевано. Изучайте, очень полезная инфа!
https://www.youtube....h?v=ck7cEisNNL0

 


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