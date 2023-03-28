Хочешь денег? Научись спаить! Топовое видео от канала "Схематозы"!

Отправлено Сегодня, 16:33

Новое топовое видео от канала "Схематозы" - в нем ,на примере, показывается как правильно лить, правильно спаить, все детально и разжевано. Изучайте, очень полезная инфа!

https://www.youtube....h?v=ck7cEisNNL0