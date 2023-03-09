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✔ Google Voice номера для бесплатных смс и звонков в США

Автор темы Persik1 , Сегодня, 11:57

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#1 Persik1

Persik1

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Отправлено Сегодня, 11:57

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Американские виртуальные номера для бесплатных смс и звонков в США и Канаде.
Рандомные штаты. Подходят для Paypal, Ebay, Skrill, Amazon, Twitter, AirBnB и др.
Все номера с 2-факторной защитой. Возможна выборка под штат.

Стоимость Google Voice - 430 руб. / 7.50 $
К оплате автоматически принимаются QIWI, Webmoney, Bitcoin,
вручную принимаются QIWI, Bitcoin, Litecoin, Tether, Perfect Money.
Возможны сделки через Гаранта или по предоплате.

Адреса магазина: http://persik.us , http://persik.org
Telegram для связи и поддержки: @sts112233
Часы онлайн с 18-00 до 21-00 мск (выходной-Вс).
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