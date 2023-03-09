сливаю абуз из закрытого раздела с gerki.pw

Отправлено Сегодня, 03:51

Всех приветствую! Мы будем работать с поиском, минтом и сжиганием сломанных коллекций для генерации которых было задействовано слишком много пространства (в десятки раз больше, чем предполагает хранимая в NFT информация), а это значит, что для создания NFT автор потратил очень много SOL на газ, и чем больше он потратил, тем лучше. Суть в том, чтобы разницами между минтом и "условным весом NFT в газе" была максимально большой. В идеале это фри-минт коллекции, но такое встречается крайне редко.

Далее, расписываю подробно, как начать и научиться крутить приличный профит за круг. Важное примечание, для работы по моему мануалу, нужно иметь хотя бы стандартные понятия о криптовалюте, кошельках и тому подобное. А так же, иметь кошелек в системе Solana, и уметь его пополнять. !НИКАКИХ КОНСТУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ “как зарегать кошелек” / ”где взять солану” / “яничеваво нипанимаю”! Помогать буду только по вопросам касающихся конкретно прокрута, о котором ниже пойдёт речь.

Что делать пошагово:

1. Переходим на лаунчминтнфт, нажимаем “Mint”. (нам нужна именно эта коллекция)

2. Минтим 3-4 НФТ.

3. Переходим на сайт, который играет главную роль в нашей цепочке и подключаем кошелек, на котором лежат нфт, купленные шаг назад.

4. После нажимаем на: BURN NFTS - Нажимаем на НФТ который хотим сжечь - BURN NFT (но не спешим подтверждать сжигание!)

5. Если вам предложат получить +0.01051 SOL (0.14$) за 1 НФТ - смело отменяйте транзакцию

6. Пробуем сжигать по 1 нфт, пока не сработает профитное сжигание, обычно сумма ограничивается 0.9-1.1 SOL

Примечание: сжигание срабатывает не всегда, может дать профитулю с первой попытки, а может и не дать с 7. Важно покупать не по 1 нфт, а минимум по 2-3 штуки, по причине наличия ботов у людей, которые занимаются тем же, чем и вы, а таких немало. Суть подобных ботов в вычислении “сломанных” нфт среди покупок живых людей. Условно: вы покупаете по 1 нфт, бот вычисляет активность, а скупает нфтшки среди ваших покупок. Подобный бот у меня имеется, по поводу покупки пишите в мой тг, понимайте, что цену я буду называть такую, какую пожелаю, будьте готовы заплатить 1000usdt, если он вам действительно нужен. Там же, в тг, я буду готов продать новые, найденные мной коллекции для прокрута. Все вопросы в телеграм.

ИТОГО:

1. Минтим несколько нфт (штука за 0.15 SOL (3.33$)

2. Идём и пробуем их сжечь, покупаем их до тех пор пока нам не предложат 1SOL+ за сжигание! в среднем это 2-4 НФТ

3. Повторяем вложения

Профит: в среднем 20-25$ за круг

P.S. Если этой коллекции не существует, значит все скушали, получить новую коллекцию сможете в моём телеграмме - @maximumpower22

Сливаю по причине того что автор полный пидарас и просто мразь. Такого скотского отношения к своим клиентам я нигде больше не видел, хамло с завышенным чсв. Я свой профит забрл, надеюсь вы сможете помочь мне убить ему способ заработка а заодно заработать себе пару шекелей. Коллекция актуальна, куплена мной 28 февраля, именно этот диалог с ним и был переломным моментом. Не знаю много ли человек работает по ней, но помимо меня минтят ещё минимум 1 человек, а может и двое.