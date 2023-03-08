Сливаю схему за 0.4 BTC

Отправлено Сегодня, 16:04

Сливаю схему купленную мной у одного из админов wwh-club (также известный как Типичный Мошенник) за 0.4 битка,по причине того что ТС темы которая будет изложена ниже выкинул меня из биза.



Доброго времени, ТМщики, спасибо за приобретение данного мануала, в нём я подробно изложу схему наживы на людях которые имеют выход на профессиональных игроков в мире спорта. (Не забываем о моём обучении, сейчас есть возможность оплатить его при личной встречи !ТОЛЬКОЙ ДЛЯ ВАРШАВЫ! до 1 февраля 2023 года)



Для начала сообщу масштабы заработка, кратко и понятно: Во-первых - естественно всё зависит от Вас, от Вашего желания набивать свой карман, но могу точно сказать что прибыль будет расти в геометрической прогрессии. За первый заход можете сделать более 40т. деревянных рублей, далее от 60т. и более.



Перед тем как контактировать с селлером, нужно понимать основы безопасности:

1. Ставим VPN (Желательно платный, если ресурсы ограничены стоит воспользоваться чужим аккаунтом и подпиской, дешёвые аккаунты различных западных ВПН сервисов можно найти на deer.is)

2. Установка Tor Browser (Каких-то определенных настроек я не озвучу, это не имеет смысла потому что мануал построен не на чернухе)

3. Обязательная связка при каждом контакте с селлером VPN+Tor (Именно в таком порядке чтобы Ваш провайдер не мог отследить исходящие запросы и трафик)



Более подробная информация доступна в моём курсе по анонимности в интернете - https://vk.com/@scam...ti-v-seti-ot-tm



Теперь можно переходить к контактам. Ссылка на нужного нам продавца - https://capper.in/index.php?threads/Продажа-договорных-матчей-от-организаторов.2328/



У этого человека мы будем покупать информацию за ценные нынче BTC, не пытайтесь искать подобных или обращаться к его фейкам ВК, кроме обмана Вы там ничего не найдете.



Схем развития Вашего капитала есть несколько, опять же всё зависит от желания и понимания дела, перейдём к сути:



Все категории и разделы имеют подразделы для последующего расширения:



1. Создаём каналы сбыта купленной нами информации:



1.1 Канал в телеграмме/чат.

1.2 Группа ВКонтакте/Группа в одноклассиниках.

1.3 Любое медиа распространение вроде YouTube канала.

1.4 Свой сайт/лендинг.



2. Наполнение контентом:



Начинайте наполнять свой сайт/группу контентом, не нужно пихать фейковую информацию, Вы будете накапливать настоящие отзывы и медийность, ведь Вы не будете их обманывать. Составьте блок ответов на вопросы, обязательно уделите время и ресурсы на графическую часть вашего контента, так же, рекомендую устроить акцию на первую покупку, либо же сгенерировать схему "купонов", чтобы охватить как можно большую аудиторию. Чем больше денег соберете для старта, тем больше будет в дальнейшем.



3. Приобретение информации:



Для начала работы, Вам нужно написать SET’у, и обговорить условия, и подробности. Не удивляйтесь, если он скажет, цитирую - "Всего хорошего", этот человек очень осторожен, стоит просто переждать пару дней - неделю, и написать ему вновь, перед этим обдумав возможные допущения в Вашем сообщении. Если селлер будет задавать вопросы, просто стойте на том, что приобретаете для себя.



4. Дальнейшая перепродажа и реализация:



Теперь Вам пора приступить к продаже. Для этого, нужно спамить Вашей группой или сайтом в Вконтакте, если Вы используете сайт, то лучше делайте редирект. Для этого создайте аккаунт на freenom.com, и вписывайте в поле перенаправление ссылку на Ваш сайт или группу, можно использовать связку с хостингом, чтобы считать уникальных посетителей, это можно использовать, чтобы понимать, сколько Вам привели клиентов спамеры. В тексте спама лучше указывать что занимаетесь перепродажей, можете оставлять ссылку на оригинальный топик селлера. Пользователи будут доверять Вам, так как, Вы не продаете что-то неизвестное, что-то, что выдумали сами.



5. Подсчёт прибыли:



Вы купили информацию за 0.04 BTC ≈ 49000 рублей. Перепродавайте её за 5-10т. рублей, так Вы сможете быстро окупиться, но нужно понимать, что чем больше людей ставит, тем ниже коэффициент. В дальнейшем, цену сможете поднять до 15-30 тысяч рублей на человека, т.к. будет наработана база постоянных клиентов, и отзывы. Чтобы окупить первые вложения Вам нужно 6 человек, если Вы умеете использовать социальную инженерию, за час продуктивной работы банк будет собран. Так же, как доказательство, не забывайте использовать оригинальный форум.



6. Остальное:



Заставляйте клиентов оставлять отзывы и придумайте реферальную систему, чтобы выстроить иерархию. После того, как наработаете банк, можете начинать ставить сами.



Этот мануал можно масштабировать, тех.поддержку оказываю по приведённым ниже контактам, не забываем подписываться на мою группу ВКонтакте - https://vk.com/scamersant, а так же на мой инстаграмм - https://www.instagram.com/scamersant/, там буду оставлять некоторую инфу по поводу обучения и мануалов.



За тех.поддержкой обращаться в телеграмм: @







Вырезал контакты тех.поддержки,тк этот кретин её не оказывал.После 4-ех выигранных мной матчей,меня слили из биза по причине моей некомпетентности.ТМ сказал что я сам виноват.(Предпосылок я не давал,думайте сами)