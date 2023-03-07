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Копирайтинг, SEO-тексты по Америку, Европу, страны СНГ.

Автор темы marialitarova, Сегодня, 02:23

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#1 marialitarova

marialitarova

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Отправлено Сегодня, 02:23

Копирайтинг, SEO-тексты по Америку, Европу, страны СНГ.
Все языки: русский украинскийанглийский немецкий испанский китайский арабский турецкий французский польский чешский литовский ивритяпонский азербайджанский;
Перевод и локализация сайта/бизнеса под любую страну: Польша, Чехия, Испания, Германия, Словакия, Турция, Англия, Казахстан и др.
Обязательная вычитка текстов редактором и носителем языка. 
Темы, с которыми работаем: крипта, финансы, брокеры, форекс,айти, маркетинг SEO-тексты под бурж локализация сайтов локализация игр казино гемблинг.
 
Примеры работ: https://drive.google...kSZiAKrMMLT03aN
_______________________
Работаем на имя и репутацию
Копирайтинг-агентство Марии Литаровой
В рейтинге Топ-7 украинского фриланса
 
Телеграм/Вайбер/Ватсап: +380506041720

Сообщение отредактировал marialitarova: Сегодня, 02:26

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