Копирайтинг, SEO-тексты по Америку, Европу, страны СНГ.
Все языки: русский украинскийанглийский немецкий испанский китайский арабский турецкий французский польский чешский литовский ивритяпонский азербайджанский;
Перевод и локализация сайта/бизнеса под любую страну: Польша, Чехия, Испания, Германия, Словакия, Турция, Англия, Казахстан и др.
Обязательная вычитка текстов редактором и носителем языка.
Темы, с которыми работаем: крипта, финансы, брокеры, форекс,айти, маркетинг SEO-тексты под бурж локализация сайтов локализация игр казино гемблинг.
Примеры работ: https://drive.google...kSZiAKrMMLT03aN
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Работаем на имя и репутацию
Копирайтинг-агентство Марии Литаровой
В рейтинге Топ-7 украинского фриланса
Для заказа: https://t.me/marialitarova_copywriter
Телеграм/Вайбер/Ватсап: +380506041720
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Сообщение отредактировал marialitarova: Сегодня, 02:26