Перейти к содержимому

Фотография

Форекс4ю теперь 7 уровней рефералов, выгодная партнерка

Автор темы glavprofit, Сегодня, 15:43

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 glavprofit

glavprofit

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 47 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:43

 
Этот топик отчасти рекламный, но есть что обсудить.
Почувствовали разницу? Вам добавили на 4-7 уровень клиентов?
В Форекс4ю не хватает разнообразия стимулирующих акций, бездепозитных бонусов, уже не так просто зацепить клиента - но до сих пор выгодно, как рекламируете?
На что сейчас льете форекс, крипто трафик?
 
---немного рекламы----
Наверно единсвенная партнерка по форексу которая с 2007 не опрокинула партнеров, не срезала комиссию и клиентов.
Программа Multilevel-7
Уникальная партнерская программа, которая позволяет получать вознаграждение за привлеченных клиентов до 7 уровней вниз.
Таким образом, Вы можете получать более 79% от комиссии и спреда привлеченных клиентов по всей реферальной сети.
 
forex.jpg
 
 
Что рекламировать:
 
1. Сервис онлайн торговли
Выбор из шести торговых счетов для ваших клиентов. 5 класса CFD активов с более чем 150 доступными инструментами для торговли. Зарабатывайте часть от комиссии и спреда.
 
2. Сервис автокопирования сделок
Выбор более чем из 1000 Лидеров сервиса. Привлекая клиентов на Share4you вы получаете дополнительную комиссию за каждый скопированный лот к Вашему стандартному партнерскому вознаграждению.
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума