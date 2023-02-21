Форекс4ю теперь 7 уровней рефералов, выгодная партнерка

Отправлено Сегодня, 15:43

Этот топик отчасти рекламный, но есть что обсудить.

Почувствовали разницу? Вам добавили на 4-7 уровень клиентов?

В Форекс4ю не хватает разнообразия стимулирующих акций, бездепозитных бонусов, уже не так просто зацепить клиента - но до сих пор выгодно, как рекламируете?

На что сейчас льете форекс, крипто трафик?

---немного рекламы----

Наверно единсвенная партнерка по форексу которая с 2007 не опрокинула партнеров, не срезала комиссию и клиентов.

Программа Multilevel-7

Уникальная партнерская программа, которая позволяет получать вознаграждение за привлеченных клиентов до 7 уровней вниз.

Таким образом, Вы можете получать более 79% от комиссии и спреда привлеченных клиентов по всей реферальной сети.

Что рекламировать:

1. Сервис онлайн торговли

Выбор из шести торговых счетов для ваших клиентов. 5 класса CFD активов с более чем 150 доступными инструментами для торговли. Зарабатывайте часть от комиссии и спреда.

2. Сервис автокопирования сделок

Выбор более чем из 1000 Лидеров сервиса. Привлекая клиентов на Share4you вы получаете дополнительную комиссию за каждый скопированный лот к Вашему стандартному партнерскому вознаграждению.