Делаем 100 БАКСОВ на БОНУСХАНТИНГЕ

Отправлено Сегодня, 17:13

Приветствую, друзья

Сегодня я расскажу как можно получить

халявные 100 фриспинов в новом казике,

спокойно открутить вейджер и вывести бабки

Для начала регаемся в новом казино SYKAAA

В разделе Бонусы, активируем Бесплатные спины

в игре Razor Shark

Откручиваем там 100 фриспинов, нам насыпает, как правило, ДОХЕРА бабок

Это такая замануха от казика, чтобы вы думали что так будет давать всегда)

Теперь нам нужно открутить вейджер, при этом сохранив весь наш балик!

Депаем любую сумму от 25 $ или 1.5к рублей

Идем откручивать его ПО МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ в MEGAWAYS слотах провайдера

Pragmatic Play

Объяснять почему именно в этих провайдерах не буду, кто знает тот понял)

Всегда так откручиваю бонусы в любых казиках,

профит может быть как 10% с депа, так и 500%

Как повезет, это казик, как никак

Но есть одно важное преимущество, то казино НИКОГДА НЕ ТРЕБУЕТ ВЕРИФ

а это важно, если хотите заабузить этот бонус и тем более если вам нет 18 лет.

Я депал по 30 долларов, выводил минимум 50$,

вывели кста за пару минут.

Вот несколько пруфов вывода: