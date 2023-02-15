https://t.me/DarknightNaS кидала scammer +79831395679

Отправлено Сегодня, 00:14

почта DarknightNASS@protonmail.com

его номер банковской карты 4729340010637926

если кто то из пробивал смотрит эту тему то пробейте пожалуйста на кого зарегистрирована банковская карта +вытащите прописку(место проживания) и по возможности паспортные данные этого кидалы либо фото паспорта и добавьте пожалуйста всю информацию в эту тему

народ должен знать в лицо эту гниду и мразь

Он кинул человека на 150 долларов на форуме рутора:

Вот ссылка на арбитраж где он был забанен арбитром:

Далее штатные сотрудники других форумов начали находить и банить этого кидалу у себя вбив в поиск его адрес телеграма.

Если принять во внимание тот факт что на каком то из забаненных форумов кидала даст взятку администрации и там его разбанят то в таком случае я решил сделать одное полное видео на котором показаны все его баны на тех форумах что я прописал выше.

Посмотреть это видео вы можете по этой ссылке https://disk.yandex..../g0v7zrdhxgXQoA

Чтобы была хорошая видео графика на плеере я рекомендую в настройках поставить качество просмотра 720р или выше.

На том же видео я показал переход с его селлерской темы https://forum.dark2w.../members/341908 на его телеграм(прямая ссылка) который он оставил в своей же теме.

Я думаю много кто оплачивал на эти реквизиты и они тоже могут сказать что эти реквизиты принадлежат ему.

Его номер на киви кошельке +79831395679

Его ник на киви кошельке YEANN617

На сто процентов известно что система киви даёт один раз изменить никнэйм для оплаты по киви кошельку поэтому есть вероятность того что у него теперь другой никнэйм для оплаты на киви.