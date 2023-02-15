https://t.me/Alliono4ka_channel кидала scammer https://2scano-ff.info

Отправлено Сегодня, 00:13

icq 444-06-44

skype Alliono4ka

jabber ms.alliono4ka@exploit.im

email ms.alliono4ka@mail.ru

если кто то из пробивал смотрит эту тему то узнайте пожалуйста полный номер банковской карты а затем пробейте пожалуйста на кого зарегистрирована банковская карта

номер карты заканчивается цифрами 5884

Банк Cбербанк Ленинградская область или Санкт-петербург

Карта зарегистрирована на Александр Сергеевич В.

+вытащите прописку(место проживания) и по возможности паспортные данные этого кидалы(большая вероятность того что Alliono4ka это мужик а не баба) либо фото паспорта и добавьте пожалуйста всю информацию в эту тему

народ должен знать в лицо эту гниду и мразь из Ленинградской области или Санкт-петербурга

Забанена на нескольких форумах:

9 февраля 2014 в сети появился кидальный гарант сервис http://garantal.com

Его представляла Alliono4ka модератор на некоторых известных топ бордах.

Данный гарант сервис кинул кучу народа на деньги в сфере вебмастеров на их форумах.

Вот доказательства:

https://searchengine...ru/forum/837103 (почитайте в этой теме гневные отзывы о ней там)

После того как в ту тему начали бомбить что она кидала она как ни в чём не бывало просто создала другую тему:

Сейчас я вам докажу что данный кидальный сервис принадлежал именно Alliono4kе

Посмотрите на её профиль тут https://forum.l2code.../465-alliono4ka

Обратите там внимание на её адрес скайпа прописанный там Skype alliono4ka

Такой же адрес скайпа прописан и на её шопе https://2scano-ff.info/online по сканам паспортов

Обратите внимание в её профиле https://forum.l2code.../465-alliono4ka прописан адрес этого кидального сервиса http://garantal.com

Выше я вам привёл ссылки как доказательства того что данный сервис был кидальным.

А теперь обратите внимание на эту ссылку https://searchengine...ru/forum/837103

В той теме она козыряет тем что мол у неё вмид вебмани с бизнес уровнем Bl: 170+ ,в дальнейшем этом вмид вебмани был заблокирован службой поддержки вебмани,я так полагаю после того как данный её гарант сервис кинул кучу народа на деньги вебмастера стали писать жалобу на её вмид вебмани и как итог вмид заблокировали.

Насколько я знаю в сфере вебмастеров нету понятия писать на форуме арбитраж или создавать тему чёрный список так как на многих таких форумах просто напросто нету таких разделов.

Люди верили ей как гаранту и вносили свои деньги при сделках ведь вмид вебмани действительно внушал доверия.

То что её WMID: 247804155766 попал под бан она сама этого не отрицает,вот тема https://searchengine...ru/forum/855489 где она говорит

"И чтобы добавить мой кошелёк был заблочен одним из форумчан,а не просто так. Печально,но ничего, пережила."

Дата 8 июля 2014

Значит делаем выводы кидать народ она закончила на деньги 8 июля 2014(когда вмид вебмани попал под бан) а сервис запустила свой 9 февраля 2014

К администрации данного форума https://searchengines.guru есть вопрос ПОЧЕМУ ДАННАЯ МОШЕННИЦА ДО СИХ НЕ ЗАБАНЕНА ТАМ?

Думаю ответ очевиден:кого то там из штатных сотрудников она зарядила бабками и поэтому получила там статус неприкосновенности.

Собрав кидальные бабки в сфере вебмастеров думаю она вложила затем эти деньги для того чтобы купить уже статусы модераторов на теневых форумах по продаже сканов паспортов.

Если она позиционировала себя честным гарантом то почему тогда данный сервис http://garantal.com перестал работать?

Почему данный WMID: 247804155766 был заблокирован навсегда?

И самый интересный вопрос почему та тема перестала развиваться? https://searchengine...ru/forum/837103

Уважаемый администратор я предлагаю вам забанить данную пассажирку навсегда потому что мои доказательства что тот сдохший гарант сервис кидальный подтверждён мною ссылками которые выдал мне гугл поисковик:

https://searchengine...ru/forum/837103 (почитайте в этой теме гневные отзывы о ней там)

После того как в ту тему начали бомбить что она кидала она как ни в чём не бывало просто создала другую тему:

Народ уже понял что денег им своих не видать и не стал активно уже обсирать её вторую тему там.

Попала в блэклист на форуме кардлаба,26 февраля 2019 года кинула человека примерно на 3370рублей если конвертировать биткоин в рубли:

Видео доказательство:

Чтобы была хорошая видео графика на плеере я рекомендую в настройках поставить качество просмотра 720р или выше.

Есть видео что она получала баны.

Затем она чистила куки браузера-регалась с нового аккаунта и давала некислую взятку администрации,

баны снимались и как будто она опять девственница стала:

Чтобы была хорошая видео графика на плеере я рекомендую в настройках поставить качество просмотра 720р или выше.

12.10.2022 года была сделана тестовая покупка и переписка снималась на видео.

В переписке я попросил продать мне селфи с паспортом в руках +паспорт по Сша.

Я попросил показать мне селфи наперёд чтобы увидеть графическое качество и на селфи замазать важные данные чтобы не палить эти важные данные перед продажей.

В ответ я получил что она селфи наперёд не выдаёт с замазанными важными данными.

Делайте выводы дамы и господа насчёт того подсовывает она вам гавно качество или нет.

Даже если вы захотите у неё купить товар без селфи и попросите наперёд показать c замазом важных данных либо айди либо права с двух сторон или паспорт чтобы увидеть графическое качество на сто процентов вы получите такой же ответ какой получил я.

Сто процентов что получив гавно товар вы не получите уже замену и денег конечно вам уже никто не вернёт.

Вот ссылка на том форуме где она говорит что не показывает наперёд доки с водяными знаками:

Только вдумайтесь в то как она отвечает покупателю:Да,я не делаю на каждый комплект водяные знаки и этому есть свои причины: начиная от попыток самостоятельно убрать водяные знаки заканчивая банальной перепродажей.

А теперь подумайте как можно убрать водяные знаки как она говорит с этого фото например и тем более кому ты продашь такое фото с таким количеством водяных знаков?,никому не по силам столько водяных знаков убрать а тем более кому ты такой товар продашь?,никому.Получается в её словах нету логики и она вам подсовывает уже заранее говнокачество,замены конечно же она вам уже не сделает и тем более не вернёт деньги.

Что ей мешает накладывать такое же количество галограмм и показывать народу+на фото если там есть важные данные любым графическим редактором в котором есть функция наложения краски можно положить любой цвет краски.Таких редакторов просто море для бесплатного скачивания на форуме рутрекера(как вариант удобная бесплатная программа Foxit Studio Photo).

Возьмите и вбейте её ник Alliono4ka в поиск https://darkmoney.lc/search.php (в поиске поставьте галочку искать только темы) на самом крупном форуме по документам а именно на даркмани(где она является модератором) и вылезет там вот такая самая свежая тема https://darkmoney.lc...iono4ka-122475/

+другие темы на скрине ниже:

и прочитайте в той теме мнение людей о графическом качестве её документов.