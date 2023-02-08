Продаются аккаунты Яндекс Директ без НДС. Экономия бюджета 20% при каж

Отправлено Сегодня, 06:07

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- Оплата картами европейских, американских банков (карты РУ, Казахстан, Беларусь не принимаются)



- Некоторые клиенты юзают сервисы типа Битфрии (https://www.bitfree.us, https://www.pyypl.com), либо ищите по форумам, тг каналам (как пример https://t.me/nonrucards)



- Аккаунты готовы к пополнению, как проходит модерация. Документы проверены Яндексом.



- Замена невалида!



лс телегам https://t.me/temych_kbr

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отзывы https://t.me/+4LP7NwpXrHU0YjYy

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Сообщение отредактировал frodo sumkin: Сегодня, 06:09