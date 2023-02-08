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Продаются аккаунты Яндекс Директ без НДС. Экономия бюджета 20% при каж

Автор темы frodo sumkin, Сегодня, 06:07

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#1 frodo sumkin

frodo sumkin

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Отправлено Сегодня, 06:07

Продаются аккаунты Яндекс Директ без НДС. Экономия бюджета 20% при каждом пополнении!

Подробнее тут https://telegra.ph/P...byudzheta-02-07

 

 

t728809.png

- Аккаунты Яндекс Директ без НДС, те Ваша экономия при запуске рекламы будет 20% от Вашего бюджета! Подробнее тут Продаются аккаунты Яндекс Директ без НДС, экономия 20% бюджета.

- Оплата картами европейских, американских банков (карты РУ, Казахстан, Беларусь не принимаются)

- Некоторые клиенты юзают сервисы типа Битфрии (https://www.bitfree.ushttps://www.pyypl.com), либо ищите по форумам, тг каналам (как пример https://t.me/nonrucards)

- Аккаунты готовы к пополнению, как проходит модерация. Документы проверены Яндексом.

- Замена невалида!

лс телегам https://t.me/temych_kbr
канал тг https://t.me/skidka_dir
отзывы https://t.me/+4LP7NwpXrHU0YjYy
отзывы вк  https://vk.com/topic...155715_39724025


Сообщение отредактировал frodo sumkin: Сегодня, 06:09

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