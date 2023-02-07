Отправлено Сегодня, 12:54

@Graver_Robot — телеграм бот который много лет предлагает большой ассортимент товаров и услуг. Работаю с 2012 года.

Вepифициpoвaнныe aккaунты и платёжные системы

Криптобиpжи на СНГ (RU, UA, KZ) и EU, UK, US дропов

Кошельки с виртуальными картами (VCC) и IBAN счетом

Аккаунты телефоний + SIP с подменой номера

Аpeндa чистых прокси

Скaны пacпopтoв разных стран

Идeнтификaции ваших кошельков

Дебетовые карты с доставкой

SMS-активации любых сервисов

Сим-карты РФ, ESIM. Восстановление SIM

Фото и видео отзывы

Верификации под заказ

Есть Партнерская программа позволяющая зарабатывать на привлечении покупателей в бот.



Кардингом или обналом не занимаюсь. С грязными деньгами не работаю. Цели приобретения ЭПС не выясняю.

Не занимаюсь разработкой, использованием либо распространение вредоносных программ.

Пробивом данных и взломом аккаунтов не занимаюсь. Аккаунты с балансами не продаю.

Взломанные аккаунты или аккаунты с балансами не продаю.

За сохранность ваших средств на кошельках или блокировку кошелька в результате любых ваших действий ответственности не несу.

Мы не несем ответственность за потерю доступа над ЭПС. Никаких гарантий нет.

Все контакты указаны в этой теме. Контактов в сторонних сервисах и мессенджерах у меня нет.

https://graver.pw - на сайте доступен весь ассортимент товаров из телеграм бота.

Telegram - Graver Открыть чат со мной

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Telegram Shop: @Graver_Robot Перейти в бот





Много отзывов и проверенных тем на форумах.

Список далеко не полный, темы есть на многих других форумах.

Проверенный продавец на более 20 форумах.

Даркмани

даркмаркет

Дубликат

Rutor

openssource

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center

miped

BDF

WWH

XSS



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