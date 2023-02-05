Зарабатываем 2000 рублей на АБУЗЕ бонусов

Приветствую, друзья.

Сегодня я расскажу как можно сделать от 2к рублей на абузе

бонусной программы популярного казика и спокойно их вывести

Для начала регаемся на 1вин , рефку не оставляю,

кто захочет поддержать - вводите промокод DEBONUS

при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

На главной странице выбираем акцию «‎Фриспины за депозит», депаем любую сумму

от 1500 рублей и выбираем слот из списка ниже и тратим там фриспины:

Участвующие игры:

· Big Bad Wolf Megaways (96.05 %)

· Crown of Valor (96.16 %)

· Volcano Riches (96.43 %)

· Fairy Gate (96.66 %)

· Ghost Glyph (96.18 %)

· Hidden Valley (96.68 %) !!!!!!!!!!

· Hot Sync (96.29 %)

· Illuminous (96.57 %)

Конечно же, выбираем Hidden Valley , т.к. у него самый высокий РТП (очевидно)

Далее, у нас есть всего два вариант событий и оба для нас положительные:

1. Нам насыпаем дохуя бабок с фриспинов, откручиваем бонусные рубли в

MEGAWAYS слотах провайдеров BTG (Big Time Gaming) и Blueprint ,

они переходят в реальные рубли, выводим бабки, мы в плюсе.

Объяснять почему именно в этих провайдерах не буду, кто понял тот понял)

2. Нам не дает нихуя или дает очень мало, выводим весь деп обратно на карту

и забываем про 1вин (ОТЫГРЫШ ВАГЕРА ПРИ ВЫВОДЕ НЕ НУЖЕН)

(НЕ РЕФ) (если не работает, гуглите) Ссылка на 1вин - https://1wihic.top/ (если не работает, гуглите)

Вериф и пас они никогда не требуют, а это важно,

тем более если вам нет 18 лет, как например мне))

Ну и конечно же, пруфы вывода:

Спасибо за прочтение, ждите новых схем!