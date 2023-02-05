Зарабатываем 2000 рублей на АБУЗЕ бонусов

Приветствую, друзья.
Сегодня я расскажу как можно сделать от 2к рублей на абузе
бонусной программы популярного казика и спокойно их вывести
Для начала регаемся на 1вин, рефку не оставляю,
кто захочет поддержать - вводите промокод DEBONUS
при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)
На главной странице выбираем акцию «Фриспины за депозит», депаем любую сумму
от 1500 рублей и выбираем слот из списка ниже и тратим там фриспины:
Участвующие игры:
· Big Bad Wolf Megaways (96.05 %)
· Crown of Valor (96.16 %)
· Volcano Riches (96.43 %)
· Fairy Gate (96.66 %)
· Ghost Glyph (96.18 %)
· Hidden Valley (96.68 %) !!!!!!!!!!
· Hot Sync (96.29 %)
· Illuminous (96.57 %)
Конечно же, выбираем Hidden Valley, т.к. у него самый высокий РТП (очевидно)
Далее, у нас есть всего два вариант событий и оба для нас положительные:
1. Нам насыпаем дохуя бабок с фриспинов, откручиваем бонусные рубли в
MEGAWAYS слотах провайдеров BTG (Big Time Gaming) и Blueprint,
они переходят в реальные рубли, выводим бабки, мы в плюсе.
Объяснять почему именно в этих провайдерах не буду, кто понял тот понял)
2. Нам не дает нихуя или дает очень мало, выводим весь деп обратно на карту
и забываем про 1вин (ОТЫГРЫШ ВАГЕРА ПРИ ВЫВОДЕ НЕ НУЖЕН)
Ссылка на 1вин - https://1wihic.top/ (НЕ РЕФ) (если не работает, гуглите)
Вериф и пас они никогда не требуют, а это важно,
тем более если вам нет 18 лет, как например мне))
Ну и конечно же, пруфы вывода:
Спасибо за прочтение, ждите новых схем!