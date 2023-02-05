ФЕНИБУТ | Развитие Мозга | Ноотроп | Спорт | Средство для Отдыха

Отправлено Сегодня, 10:39

Что такое Фенибут?

Фенибут - это Ноотропное средство, улучшающее обменные функции в мозге. Влияет на показатели памяти, концентрацию внимания, работоспособность.

В спорте применяется как предтренник, усиливает выброс гормона роста до 300%.

В дозировках от 750 мг имеет выраженное расслабляющее действие, аналогичное по силе 2 банкам пива.

При этом не имеет аналогичного негативного воздействия на головной мозг, являясь нейропротектором.

Можно добавлять в чай (порошок по вкусу напоминает лимон с цедрой и на практике 0.5 грамма Фенибута заменяют дольку лимона)

Цены

10 г - 500 рублей (на пробу)

20 г - 1000 рублей

50 г - 2500 рублей

100 г - 5000 рублей

60 капсул - 1250 рублей

120 капсул - 2500 рублей

Доставка по России 350 рублей (1 класс, 3-5 дней по времени)