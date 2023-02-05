ФЕНИБУТ | Развитие Мозга | Ноотроп | Спорт | Средство для Отдыха

Что такое Фенибут?
Фенибут - это Ноотропное средство, улучшающее обменные функции в мозге. Влияет на показатели памяти, концентрацию внимания, работоспособность.
В спорте применяется как предтренник, усиливает выброс гормона роста до 300%.
В дозировках от 750 мг имеет выраженное расслабляющее действие, аналогичное по силе 2 банкам пива.
При этом не имеет аналогичного негативного воздействия на головной мозг, являясь нейропротектором.
Можно добавлять в чай (порошок по вкусу напоминает лимон с цедрой и на практике 0.5 грамма Фенибута заменяют дольку лимона)
Цены
10 г - 500 рублей (на пробу)
20 г - 1000 рублей
50 г - 2500 рублей
100 г - 5000 рублей
60 капсул - 1250 рублей
120 капсул - 2500 рублей
Доставка по России 350 рублей (1 класс, 3-5 дней по времени)
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