Продаю юзанные комплекты(права,айди карты с двух сторон) по Сша без се

Отправлено Сегодня, 03:12

Имею статус ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ на этом форуме:

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Продаю юзанные комплекты(права,айди карты с двух сторон) по Сша без селфи или с селфи.

Где юзались неизвестно,я купил продал и где юзали данный штат или штаты меня это не волнует как продавца.

Когда вы покупаете данный комплект под верификацию в свою контору вы играет в рулетку так как я не несу ответственности за проходимость в вашей конторе того или иного комплекта.

Также я не несу ответственности попадётся вам отрисовочный или оригинальный комплект,перед покупкой всегда помните что есть вероятность того что в том или ином комплекте могут быть поменяны даты окончания карты либо имя или фамилия либо и то и другое фэйковые.

Процедура продажи:вы называете штат и пол и я делаю замазы на переднюю и заднюю сторону карты(замазываю важные данные).

Если вас устраивает графическое качество передней и задней стороны карты вы подключаете к сделке гаранта и покупаете через него либо оплачиваете деньги наперёд без гаранта и получаете оригиналы.

Если качество не устраивает я делаю замазы на другой комплект(если он будет в наличии) по вашему штату и полу либо вы мне называете другой штат и пол и я делаю на него замазы и эти замазы показываю вам.

Дамы и господа сейчас вы увидите видео на разные штаты и скриншот на разные штаты и уже далее я буду в зависимости от моего режима времени выкладывать сюда на каждый пак видео и фото доказательство.

Также в будущем в этой теме вы увидите айди карты по сша и паспорта по сша(иногда будут селфи).

Видео на весь товар по штатам без селфи https://disk.yandex..../B4QMyzSVxXwN_w

Обязательно настройте качество видео, в настройках видео плеера поставьте качество 720р или 768р.

Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.

Внимание со временем в эту тему будут добавляться новые штаты и я буду сразу в виде комментариев уведомлять вас видео и фото доказательством в этой теме.

Теперь что касается цен.

Цена одного комплекта без селфи 500рублей.

Цена одного комплекта с селфи 10 долларов.

Цена паспорта по сша 5 долларов,если к паспорту будет селфи то цена такого комплекта будет 500рублей.

Пока что по скидкам именно на паспорта я не могу вам сказать никакой определённости,мне нужно посмотреть в архивах сколько у меня по итогу человек и сколько там будет мужчин и женщин,поэтому по поводу этой ситуации ждите новостей в этой теме.

Есть одноразовая скидка на 10 комплектов без селфи(права или айди карты):если вы платите мне 2500рублей то через гаранта(который вам по душе и которого я знаю) я продам вам 10 комплектов без селфи(права или айди карты с двух сторон-в основном речь сейчас идёт про права).

Внимание если гарант которого вы предложите мне не известен я могу отказать вам по сделке с данным гарантом.

Скидка одноразовая,вы называете штаты и пол и я собираю для вас либо 10 мужчин либо 10 женщин либо вперемешку до десяти человек.

Не нужно просить меня сделать скидку на больше чем десять людей,я не сделаю этого поэтому скидка будет ровно на десять человек.

Внимание:к каким то комплектам идёт номер ssn и на скрине и на видео вы увидите на какие штаты есть номера ssn но учитывайте тот факт что номера эти могут быть фэйковые и оплачивать вы будете за этот номер отдельно если он вам нужен(цена ssn номера будет 2.5usd).

Даже если вы берёте по скидке комплекты и там вы захотите к ним забрать ssn то вам за них придётся оплатить за каждый ssn номер отдельно(если они вам не нужны тогда просто я не буду добавлять их в папку при архивации винрар архива).

Скидку на комплекты вместе селфи пока не планирую делать,каждый комплект с селфи будет стоить для вас 10 долларов.