Абуз на сжигании NFT на Solana

Отправлено Сегодня, 09:32

Мы будем работать с поиском, минтом и сжиганием сломанных коллекций для генерации которых было задействовано слишком много пространства (в десятки раз больше, чем предполагает хранимая в NFT информация), а это значит, что для создания NFT автор потратил очень много SOL на газ, и чем больше он потратил, тем лучше. Суть в том, чтобы разницами между минтом и "условным весом NFT в газе" была максимально большой. В идеале это фри-минт коллекции, но такое встречается крайне редко.

Далее работаем по пунктам, а более подробные объяснения в формате рассказа будут в самом низу.

1. Открываем пример коллекции (Осталось для минта на момент создания)

2. Минтим любое кол-во NFT, лучше начать с 1-го, может словите сразу заглитченую

3. Переходим на сайт по сжиганию НФТ и коннектим кошель на котором у вас этот НФТ

4. После нажимаем Burn NFTs и выбираем сминченый NFT - нажимаем Burn NFT.

Статья в формате рассказа:

(Душная версия, нормальная по пунктам сверху)

Есть САЙТ на котором можно получать солану за сжигание ненужных (зачастую скам-токенов и НФТ, такие часто присылают ради рекламы и тд.) Так вот, пошел я значит сжигать скам токены ( которых за пару лет в крипте накопилось значительное количество) и обнаружил что за сжигание этого хлама мне насыпало немного но приятно и я решил проверить это дело на наличие абуза, за час с небольшим у меня конечно же ничего не получилось (было бы очень просто, типа покупаешь нфт с фриминтом и сжигаешь его дороже) после ещё 50-ти минутного копания на Солскане я обнаружил что значительная часть награды за сжигание пришлось на определенную коллекцию, а именно на ЭТУ

Почему именно на эту?

- до сих пор не понял сам, может быть при создании коллекции была допущена ошибка или какой-то баг в контракте, дело в том, что после того как ты сминтил этот НФТ и сжег его ~ через время он снова появляется в коллекции как несминченый.

Что я делал пошагово:

1. Переходим СЮДА Нажимаем на кнопку "Mint"

2. Минтим 1 НФТ

3. Переходим на САЙТ по сжиганию НФТ и коннектим кошель на котором у вас этот НФТ

После нажимаем на: BURN NFTS - Нажимаем на НФТ который хотим сжечь - BURN NFT (но не спешите подтверждать сжигание!)

Если вам предложат получить +0.01051 SOL (0.14$) за 1 НФТ - смело отменяйте транзакцию

Идём покупаем ещё 1 НФТ с этой коллекции и пытаемся сжечь уже 2 НФТ

В этот раз сработало и за сжигание я получил 1.2+ SOL (~17$)

Скажу сразу, иногда у меня срабатывало это только с 4-5 НФТ, иногда 7-8, бывает сразу 2 подряд, но в среднем это 2-3 НФТ

После мы идём и минтим эти НФТ заново и сжигаем пока остались NFT, далее можно попробовать найти такие же забагованные колекции на LMNFT, с фриминтом вообще сказка, если вы разбираетесь в смарт-контрактах, то увидите их по SolScan, иначе ждите следующих постов, возможно буду постить остатки после себя в своем телеграм канале (Ссылка появится скоро)...



ИТОГО:

1. Минтим нфт за 0.15 SOL (3.33$)

2. Идём и пробуем его сжечь, покупаем их до тех пор пока нам не предложат 1SOL+ за сжигание! в среднем это 3 НФТ

3.ПовторяемВложения: ~10$

Профит: в среднем 20-25$ за круг

P.S. Если этой коллекции не существует, значит все скушали, ждите новых постов или ищите сами, а если всё на месте, то вперед абузить!!!