ObmenEx.com - Казахстан/Тайланд/РФ/СБП Ethereum, BTC, Exmo, Kuna

Отправлено Вчера, 13:38

Обменный сервис ObmenEx выполняет моментальную конвертацию электронных и крипто-валют. Наш пункт обмена – система, созданная на базе современного программного обеспечения и содержащая весь набор необходимых функций для удобного и безопасного обмена наиболее распространенных видов популярных цифровых активов.

На нашем сайте, Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять:

Криптовалюты: Bitcoin (BTC); Ethereum (ETH); Litecoin (LTC); Tether (USDT)

Банки: Visa/MasterCard (RUB); Visa/MasterCard (KZT); Visa/MasterCard (THB); Система Быстрых Платежей; QR-Tinkoff

Безопасность:

Обменный сервис использует PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover;

Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности;

Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare;

Усиленная защита личного кабинета пользователя;

Система на базе которой создан сайт обменного сервиса ObmenEx.com, содержит весь набор необходимых функций безопасности.

Преимущества ObmenEx.com:

Отсутствие дополнительных верификаций;

Отсутствие скрытых платежей и комиссий;

Программа лояльности, накопительная скидка и партнерская программа;

Еженедельные розыгрыши среди наших клиентов;

Cопровождение сделки профессиональной службой поддержки;

Отправка BTC с повышенной комиссией ( для более быстрого подтверждения сетью);

Подключение по API;

Клиентоориентированность и выгодные курсы обмена;

Быстро пополняемые резервы, по запросу пользователя.

Контакты:

Jabber: obmenex.com@sj.ms | obmenex.com@jabber.cd

Online chat: на сайте

*Тему на форуме поддерживает официальный представитель обменного сервиса