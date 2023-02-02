ObmenEx.com - Казахстан/Тайланд/РФ/СБП Ethereum, BTC, Exmo, Kuna

Обменный сервис ObmenEx
выполняет моментальную конвертацию электронных и крипто-валют. Наш пункт обмена – система, созданная на базе современного программного обеспечения и содержащая весь набор необходимых функций для удобного и безопасного обмена наиболее распространенных видов популярных цифровых активов.
На нашем сайте, Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять:
Криптовалюты: Bitcoin (BTC); Ethereum (ETH); Litecoin (LTC); Tether (USDT)
Банки: Visa/MasterCard (RUB); Visa/MasterCard (KZT); Visa/MasterCard (THB); Система Быстрых Платежей; QR-Tinkoff
Безопасность:
Обменный сервис использует PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover;
Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности;
Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare;
Усиленная защита личного кабинета пользователя;
Система на базе которой создан сайт обменного сервиса ObmenEx.com, содержит весь набор необходимых функций безопасности.
Преимущества ObmenEx.com:
Отсутствие дополнительных верификаций;
Отсутствие скрытых платежей и комиссий;
Программа лояльности, накопительная скидка и партнерская программа;
Еженедельные розыгрыши среди наших клиентов;
Cопровождение сделки профессиональной службой поддержки;
Отправка BTC с повышенной комиссией ( для более быстрого подтверждения сетью);
Подключение по API;
Клиентоориентированность и выгодные курсы обмена;
Быстро пополняемые резервы, по запросу пользователя.
Контакты:
Jabber: obmenex.com@sj.ms | obmenex.com@jabber.cd
Online chat: на сайте
*Тему на форуме поддерживает официальный представитель обменного сервиса