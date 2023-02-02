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ObmenEx.com - Казахстан/Тайланд/РФ/СБП Ethereum, BTC, Exmo, Kuna

Автор темы ObmenEx, Вчера, 13:38

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#1 ObmenEx

ObmenEx

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Отправлено Вчера, 13:38

 
 
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Обменный сервис ObmenEx выполняет моментальную конвертацию электронных и крипто-валют. Наш пункт обмена – система, созданная на базе современного программного обеспечения и содержащая весь набор необходимых функций для удобного и безопасного обмена наиболее распространенных видов популярных цифровых активов.
 
На нашем сайте, Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять: 
  • Криптовалюты: Bitcoin (BTC); Ethereum (ETH); Litecoin (LTC); Tether (USDT)
  • Банки: Visa/MasterCard (RUB); Visa/MasterCard (KZT); Visa/MasterCard (THB); Система Быстрых Платежей; QR-Tinkoff
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    Безопасность:
  • Обменный сервис использует PCI DSS - стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом, учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover;
  • Установлен SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых cокетов), от ведущих разработчиков в направлении интернет безопасности;
  • Сайт защищен от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS обеспечивают разработки компании Cloudflare;
  • Усиленная защита личного кабинета пользователя;
  • Система на базе которой создан сайт обменного сервиса ObmenEx.com, содержит весь набор необходимых функций безопасности.
    •  
    Преимущества ObmenEx.com:
  • Отсутствие дополнительных верификаций;
  • Отсутствие скрытых платежей и комиссий;
  • Программа лояльности, накопительная скидка и партнерская программа;
  • Еженедельные розыгрыши среди наших клиентов;
  • Cопровождение сделки профессиональной службой поддержки;
  • Отправка BTC с повышенной комиссией ( для более быстрого подтверждения сетью);
  • Подключение по API;
  • Клиентоориентированность и выгодные курсы обмена;
  • Быстро пополняемые резервы, по запросу пользователя.
    •  
    Контакты:
    Jabber: obmenex.com@sj.ms | obmenex.com@jabber.cd
    Online chat: на сайте
    Website: ObmenEx.com
     
     
    *Тему на форуме поддерживает официальный представитель обменного сервиса

     


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