Услуга рассылка сообщений по WhatsApp

Выполняем качественную рассылку в WhatsApp по вашей базе номеров
Рассылаем только на РФ и КЗ номера
Скорость отправки до 10000 сообщений в час
Минимальный заказ: 200 сообщений
Доходимость сообщений 92-100%
Прайс на услуги:
Рассылка от 200 сообщений: 3р/смс
Рассылка от 1000 сообщений: 2.5р/смс
Рассылка от 5000 сообщений: 2р/смс
Рассылка от 10000 сообщений: 1.7р/смс
Крупным и постоянным заказчикам СКИДКИ!
После рассылки предоставляем отчет о выполненной работе!
Не берем заказы противоречащие законодательством РФ
Запрещенные темати: МФО, Алкоголь, Табачные изделия, СПА 18+, Магические услуги и т.п.
Связь (24/7):
Телеграм: @sergusmt (https://t.me/sergusmt)
Email: mihdims@yandex.ru (Быстро отвечаем)
Сайт: (В разработке)