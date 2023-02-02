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Услуга рассылка сообщений по WhatsApp

Автор темы SerguSM, Вчера, 12:37

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#1 SerguSM

SerguSM

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 12:37

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Выполняем качественную рассылку в WhatsApp по вашей базе номеров
Рассылаем только на РФ и КЗ номера
Скорость отправки до 10000 сообщений в час
Минимальный заказ: 200 сообщений
Доходимость сообщений 92-100%
 
Прайс на услуги:
Рассылка от 200 сообщений: 3р/смс
Рассылка от 1000 сообщений: 2.5р/смс
Рассылка от 5000 сообщений: 2р/смс
Рассылка от 10000 сообщений: 1.7р/смс
 
Крупным и постоянным заказчикам СКИДКИ!
После рассылки предоставляем отчет о выполненной работе!
 
Не берем заказы противоречащие законодательством РФ
Запрещенные темати: МФО, Алкоголь, Табачные изделия, СПА 18+, Магические услуги и т.п.
 
Связь (24/7):
Телеграм: @sergusmt (https://t.me/sergusmt)
Email: mihdims@yandex.ru (Быстро отвечаем)
Сайт: (В разработке)

 


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