Пишу скрипты для BAS только на запросах

Скрипт для накрутки рефералов в Android-приложении
Скрипт зарегистрировал 49000 аккаунтов на сайте менее, чем за 2 часа.
Качественная разработка проектов для автоматизации действий в браузере, приложениях и др. парсеры, регеры, грабберы, чекеры, спамеры и. т. д.
Загрузка файлов, фотографий на сайты, хостинги, фотостоки.
Абуз Окея, Пятерочки, Магнита, Ашана, Магнита, аирдропов и др. акций
Накрутка банеров, рекламных объявлений, сокращённых ссылок.
Чекер SMS и капча-сервисов, европейских и американских банков, других форумов, интернет-магазинов, где нужно подобрать пароль.
- Регистраторы. Боты для регистрации на различных сайтах (фрихостинги, форумы, почтовые сервисы, соцсети, дедики и т.д). Создание аккаунтов в промышленных масштабах (с автоматическим распознаванием капчи и вводом подтверждения кода из SMS).
- Постеры. Боты для постинга (постинг на доски объявлений, наполнение сайтов контентом, загрузка видео, картинок, размещение комментариев и. т.д ).
- Парсеры. Боты для сбора, отслеживания и анализа информации с различных интернет ресурсов в автоматическом режиме.
- Боты для социальных сетей (программы для smm на заказ). Накрутка лайков, приглашение в группы, парсинг пользователей по критериям, отправка личных сообщений, наполнение групп и. т.п.
Автоматизировать можно вообще все, что вы делаете вручную в браузере.
Поддержка:
- многопоточность
- прокси HTTPs / SOCKS5
- генерация отпечатков браузера
- генерация имени, фамилии и других данных
- спинтакс - генератор уникального текста, пример: {Привет|Здравствуй|Добрый день}
- уникализация изображений
- подгрузка UserAgent и других заголовков
- интеграция по API с SMS сервисами (сервисы распознавания капчи)
- интеграция по API с другими сервисами и сайтами
- оповещения в Telegram
- другие задачи связанные со входами в аккаунт и выполнением желаемых действий
- и многое другое
Работаю на честных условиях без предоплаты. Для очень простых сайтов - напишу скрипт бесплатно!
Для написания бота, нужен сайт и желательно видео с порядком действий, чтобы я эти действия мог прописать в боте, но если на сайте есть Cloudflare , то на запросах (POST/GET) не выйдет написать бота, на эмуляции не пишу(медленно слишком).
По всем вопросам пишите: Telegram T_Condor
Я НЕ пишу скрипты под десктопные приложения.
Я НЕ пишу ботов для Telegram.
Я НЕ пишу чекеры для СНГ банков.
Я НЕ пишу скрипты для сайтов, на которых присутствует Cloudflare
Скрипт скачивает картинки-мемы в папку с сайта (в итоге скачано более 41000 мемов)
Сокращатель ссылок bit.ly. Создание множества редиректов.
Теги:
BAS, скрипт, шаблон, бот, POST, GET, SOCKS5, чекер, парсер, http