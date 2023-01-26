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Пишу скрипты для BAS только на запросах

Автор темы zt script, Сегодня, 16:34

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#1 zt script

zt script

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Отправлено Сегодня, 16:34

Пишу BAS-скрипты на запросах для несложных сайтов и Android-приложений.

20a5d00c3043ab0a8b3cb.png

   Скрипт для накрутки рефералов в Android-приложении   

 

0f4ef1efc16fb1d1e9cfa.pngСкрипт зарегистрировал 49000 аккаунтов на сайте менее, чем за 2 часа.

 

Качественная разработка проектов для автоматизации действий в браузере, приложениях и др. парсеры, регеры, грабберы, чекеры, спамеры и. т. д.

Загрузка файлов, фотографий на сайты, хостинги, фотостоки.

Абуз Окея, Пятерочки, Магнита, Ашана, Магнита, аирдропов и др. акций

Накрутка банеров, рекламных объявлений, сокращённых ссылок.

Чекер SMS и капча-сервисов, европейских и американских банков, других форумов, интернет-магазинов, где нужно подобрать пароль.

- Регистраторы. Боты для регистрации на различных сайтах (фрихостинги, форумы, почтовые сервисы, соцсети, дедики и т.д). Создание аккаунтов в промышленных масштабах (с автоматическим распознаванием капчи и вводом подтверждения кода из SMS).

 

- Постеры. Боты для постинга (постинг на доски объявлений, наполнение сайтов контентом, загрузка видео, картинок, размещение комментариев и. т.д ).

 

- Парсеры. Боты для сбора, отслеживания и анализа информации с различных интернет ресурсов в автоматическом режиме.

 

- Боты для социальных сетей (программы для smm на заказ). Накрутка лайков, приглашение в группы, парсинг пользователей по критериям, отправка личных сообщений, наполнение групп и. т.п.

 

Автоматизировать можно вообще все, что вы делаете вручную в браузере.

Поддержка:

- многопоточность

- прокси HTTPs / SOCKS5

- генерация отпечатков браузера

- генерация имени, фамилии и других данных

- спинтакс - генератор уникального текста, пример: {Привет|Здравствуй|Добрый день}

- уникализация изображений

- подгрузка UserAgent и других заголовков

- интеграция по API с SMS сервисами (сервисы распознавания капчи)

- интеграция по API с другими сервисами и сайтами

- оповещения в Telegram

- другие задачи связанные со входами в аккаунт и выполнением желаемых действий

- и многое другое

Работаю на честных условиях без предоплаты. Для очень простых сайтов - напишу скрипт бесплатно!

 

Для написания бота, нужен сайт и желательно видео с порядком действий, чтобы я эти действия мог прописать в боте, но если на сайте есть Cloudflare , то на запросах (POST/GET) не выйдет написать бота, на эмуляции не пишу(медленно слишком).

 

По всем вопросам пишите: Telegram T_Condor

 

Я НЕ пишу скрипты под десктопные приложения.

Я НЕ пишу ботов для Telegram.

Я НЕ пишу чекеры для СНГ банков.

Я НЕ пишу скрипты для сайтов, на которых присутствует Cloudflare

 

b67491255cce74e632fcd.gif

Скрипт скачивает картинки-мемы в папку с сайта (в итоге скачано более 41000 мемов)

79719a1825a3b3699af92.gif

Сокращатель ссылок bit.ly. Создание множества редиректов.

 

Теги:

BAS, скрипт, шаблон, бот, POST, GET, SOCKS5, чекер, парсер, http

 

 

 


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