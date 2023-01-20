Обучение массовой рассылке Инстаграм

Запись уроков остается у вас навсегда.

Все уроки и ответы на вопросы будут записаны.

Вы узнаете:

Какие программы использовать для работы

Какие бывают аккаунты и прокси и зачем они нужны

Где покупать аккаунты и прокси для работы. Магазины, в которых я сам покупаю

Как пошагово купить программу

Покажу пошагово алгоритм действий и настройку программы для рассылок.

Как купить аккаунты и прокси с максимальной скидкой

Как настроить удаленный компьютер для работы 24/7, чтобы вы могли заниматься своими делами, а рассылки делал ассистент

Как собрать потенциальных клиентов и какими сервисами это сделать максимально дешево и просто

Как правильно подготовить текст, фото, видео, ссылки для рассылки

Какие сервисы использовать подготовки текст, фото, видео, ссылки для рассылки

Как протестировать перед рассылкой единичную отправку сообщения

Лимиты на рассылку и за что могут блокировать

Как работать когда Инстаграм штормит

Отвечу на все ваши вопросы.

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