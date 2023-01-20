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Обучение массовой рассылке Инстаграм

Автор темы evheshka, Вчера, 18:52

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#1 evheshka

evheshka

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Отправлено Вчера, 18:52

 
Обучение массовой рассылке Инстаграм
Все уроки и ответы на вопросы будут записаны. 
Запись уроков остается у вас навсегда.
Обучение длится 4-7 часа.
Далее 30 дней поддержка.
 
Для связи пиши https://t.me/evhes_r
Вы узнаете:
 
Какие программы использовать для работы
Какие бывают аккаунты и прокси и зачем они нужны
Где покупать аккаунты и прокси для работы. Магазины, в которых я сам покупаю
Как пошагово купить программу
Покажу пошагово алгоритм действий и настройку программы для рассылок.
Как купить аккаунты и прокси с максимальной скидкой
Как настроить удаленный компьютер для работы 24/7, чтобы вы могли заниматься своими делами, а рассылки делал ассистент
Как собрать потенциальных клиентов и какими сервисами это сделать максимально дешево и просто
Как правильно подготовить текст, фото, видео, ссылки для рассылки
Какие сервисы использовать подготовки текст, фото, видео, ссылки для рассылки
Как протестировать перед рассылкой единичную отправку сообщения
Лимиты на рассылку и за что могут блокировать
Как работать когда Инстаграм штормит
Отвечу на все ваши вопросы.

 

 

Дополнительно вы получите:
рабочие связки и воронки для привлечения заявок и клиентов

 


Сообщение отредактировал evheshka: Вчера, 18:58

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