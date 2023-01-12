Получаем 5к рублей за установку приложения на телефон

Отправлено Вчера, 23:42

Приветствую всех

Вы, наверняка, уже слышали что-нибудь про бонусхантинг?

Сегодня я расскажу об одной из таких схем

Итак, хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу,

или получить 5000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов

Я играю в разных казиках последние года 2-3, играл на плейфортуне,

на драгоне (поднял там 80к и они меня забанили без объяснения причины),

потом долго играл на ваваде, но не об этом… Решил сменить казино и наткнулся на 1вин

Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,

всего в 1 приложении есть и ставки, и казик, покер и много чего еще

Они сейчас очень жестко пиарятся и имеют самую сочную бонусную программу

для новых игроков из всех топовых казиков, а именно:

• +500% к первому депу (ЕБ-НЕШЬ-СЯ) на выбор - на ставки, либо казино

• 5000 рублей за установку приложения на телефон

• Кэшбек на казино слоты до 30% https://1wihic.top/free-money

Пример бездеп бонуса:

Регаемся на 1вин, качаем приложение на свой айфон или андроид, получаем 5000 бонусных рублей

Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте, эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести

Лучше всего это делать в слотах с высоким ртп, например: Wild West Gold, Sweet Bonanza, The Dog House, Hot Fiesta

Или же делаете ставки на ординарные события с коэффициентом 3 и выше

Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс. Их так же можно сразу вывести

Никакой верификации и паспорта они никогда не требуют, а это важно, тем более если вам нет 18 лет, как например мне

Думаю всем понятно почему казик имеет такие бонусы - чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги на их сайте)

Так что, не заигрывайтесь) Минимальный деп с карты 500 рублей, с пиастрикса 100 рублей. Актуальная ссылка - https://1wihic.top/

Рефку не оставляю, вводите промокод FRESCO при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву и вывел на карту, потом через время удачно задепал и сделал еще больше)

Выводят обычно за пару минут) Всем удачи, ждите новых схем! Ну и конечно же, пруфы выводов: