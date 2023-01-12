Размещение объявлений на досках , постинг на форумах

Отправлено Вчера, 14:21

Здравствуйте , предлагаю услугу ручного размещения Ваших объявлений на досках , постинг на форумах , регистрация в каталогах сайтов и организаций



Ручное размещение Ваших объявлений на досках Украины, России , Белоруссии , Казахстана. Мы поможем Вам быстро продать товар ,заявить об услуге , разрекламировать новый проект, Размещение объявлений до 150 штук в день. Составление текста , размещение фото, в конце полный отчет с ссылками на объявления.



Объявления :



- сроки от суток до трех , в зависимости от загруженности

- 90% досок с обратной ссылкой на ваш ресурс (где нет ссылки , ссылка вставляется в текст)

- 95 % досок с фото

- объявления регистрируются на максимальный срок , от 1 месяцев до 1 года ,с возможностью обновления срока .

- в конце роботы предоставляется полный отчет с ссылками на ваши объявления



1 . Доски объявлений :



Цена за 100 досок - 17 $



Россия – 4000 досок

Украина – 600 досок

Казахстан – 300 штук

Беларусь – 400 штук



Доски объявлений Армения , Таджикистан , Узбекистан , Молдова , Киргизия , Азербайджан



Доски зарубежья (любой язык)- 45 $ за 100 штук



- доски по городам и определенной области 100 штук – 20 $

- база досок объявлений " Магия, гадание, колдовство Россия" , 1200 штук, цена за 100 штук - 25$

- база досок объявлений " Магия, гадание, колдовство Европа, страны мира русскоязычные " , 200 штук, цена за 100 штук - 45$

- тематика секс, доски объявлений, форумы 100 штук , цена - 60$

- продажа, покупка медицинских препаратов, лекарств 300 штук, цена за 100 штук - 25$

- доски недвижимости России 100 штук – 25 $

- доски недвижимости России о продаже зарубежной недвижимости - 100 штук - 25 $



Наличие тематических досок, локальных досок уточняйте.



2 . Постинг:



Рекламный текст с ссылкой на сайт и контактами.



- хакерские форумы 40 форумов - 20$

- тема заработок в сети 400 форумов - 40$ ( за 100 штук )

- авто тематика 100 форумов - 40 $

- строительная тематика 70 форумов - 25 $

- туристическая тематика 50 форумов (в разделах отзывы о тур фирмах ,услуги тур фирм) - 20 $

- женские форумы 40 штук – 15 $

- SEO , реклама 150 штук – 50 $

- бизнес форумы 40 штук - 20 $

- Форумы Москвы ( Разделы -услуги ,куплю , продам) 50 штук – 20 $

- каталоги организаций Москвы 60 штук - 25 $

- Женские форумы Украина 50 штук – 20 $

- форумы Украины с активной ссылкой 100 штук - 35$

- форекс 40 штук -15 $

- постинг на общетематических форумах – 2000 штук (цена - 100 штук 35 $ )

- cобрать тематические форумы, цена зависит от темы форумов.



Наличие тематических форумов, локальных форумов уточняйте.



3. Регистрация в каталогах предприятий Росси - 100 штук 45 $,

- каталоги Украины - 50 штук 22$



4. Регистрация в каталогах предприятий , города и области – 50 штук 25 $



5. Регистрация в 100 белых каталогах сайтов России - 25$



6. Пакет “ Общий 150” ( 150 регистраций , входят форумы, доски, каталоги организаций, сайтов определенной области и города в зоне вашего проекта ) – 60$



Под заказ:



- соберу доски определенной области , района ,города.

- соберу форумы определенной тематики , города , постинг

- соберу каталоги организаций города , области





Контакты для связи :



Viber +380673019399



Telegram @kalipso271



Watsap +380673019399



Email: kalip27@yandex.ru