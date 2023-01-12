Размещение объявлений на досках , постинг на форумах

Здравствуйте , предлагаю услугу ручного размещения Ваших объявлений на досках , постинг на форумах , регистрация в каталогах сайтов и организаций
Ручное размещение Ваших объявлений на досках Украины, России , Белоруссии , Казахстана. Мы поможем Вам быстро продать товар ,заявить об услуге , разрекламировать новый проект, Размещение объявлений до 150 штук в день. Составление текста , размещение фото, в конце полный отчет с ссылками на объявления.
Объявления :
- сроки от суток до трех , в зависимости от загруженности
- 90% досок с обратной ссылкой на ваш ресурс (где нет ссылки , ссылка вставляется в текст)
- 95 % досок с фото
- объявления регистрируются на максимальный срок , от 1 месяцев до 1 года ,с возможностью обновления срока .
- в конце роботы предоставляется полный отчет с ссылками на ваши объявления
1 . Доски объявлений :
Цена за 100 досок - 17 $
Россия – 4000 досок
Украина – 600 досок
Казахстан – 300 штук
Беларусь – 400 штук
Доски объявлений Армения , Таджикистан , Узбекистан , Молдова , Киргизия , Азербайджан
Доски зарубежья (любой язык)- 45 $ за 100 штук
- доски по городам и определенной области 100 штук – 20 $
- база досок объявлений " Магия, гадание, колдовство Россия" , 1200 штук, цена за 100 штук - 25$
- база досок объявлений " Магия, гадание, колдовство Европа, страны мира русскоязычные " , 200 штук, цена за 100 штук - 45$
- тематика секс, доски объявлений, форумы 100 штук , цена - 60$
- продажа, покупка медицинских препаратов, лекарств 300 штук, цена за 100 штук - 25$
- доски недвижимости России 100 штук – 25 $
- доски недвижимости России о продаже зарубежной недвижимости - 100 штук - 25 $
Наличие тематических досок, локальных досок уточняйте.
2 . Постинг:
Рекламный текст с ссылкой на сайт и контактами.
- хакерские форумы 40 форумов - 20$
- тема заработок в сети 400 форумов - 40$ ( за 100 штук )
- авто тематика 100 форумов - 40 $
- строительная тематика 70 форумов - 25 $
- туристическая тематика 50 форумов (в разделах отзывы о тур фирмах ,услуги тур фирм) - 20 $
- женские форумы 40 штук – 15 $
- SEO , реклама 150 штук – 50 $
- бизнес форумы 40 штук - 20 $
- Форумы Москвы ( Разделы -услуги ,куплю , продам) 50 штук – 20 $
- каталоги организаций Москвы 60 штук - 25 $
- Женские форумы Украина 50 штук – 20 $
- форумы Украины с активной ссылкой 100 штук - 35$
- форекс 40 штук -15 $
- постинг на общетематических форумах – 2000 штук (цена - 100 штук 35 $ )
- cобрать тематические форумы, цена зависит от темы форумов.
Наличие тематических форумов, локальных форумов уточняйте.
3. Регистрация в каталогах предприятий Росси - 100 штук 45 $,
- каталоги Украины - 50 штук 22$
4. Регистрация в каталогах предприятий , города и области – 50 штук 25 $
5. Регистрация в 100 белых каталогах сайтов России - 25$
6. Пакет “ Общий 150” ( 150 регистраций , входят форумы, доски, каталоги организаций, сайтов определенной области и города в зоне вашего проекта ) – 60$
Под заказ:
- соберу доски определенной области , района ,города.
- соберу форумы определенной тематики , города , постинг
- соберу каталоги организаций города , области
Контакты для связи :
Viber +380673019399
Telegram @kalipso271
Watsap +380673019399
Email: kalip27@yandex.ru