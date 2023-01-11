Аdnitro.pro - новый уровень монетизации вашего трафика

Отправлено 11 Январь 2023 - 17:26

Максимально лояльный и прибыльный формат "Inpage" - стики баннер в рекламной сети Adnitro.pro.



- Баннер отображается в зоне видимости только в момент показа рекламы, т.е. максимально лоялен для пользователей;

- Единый код, который содержит в себе рекламу для мобильных устройств и ПК;

- Имеется возможность отслеживать статистику и доход в реальном времени;

- Подбор самой рекламы осуществляется через open-RTB;

- Формат без пессимизаций от поисковых систем;

- Высокая скорость обработки ссылок;

- Последовательный поиск рекламы.



ECРМ - в среднем по системе от 90 руб. РФ трафика.

По факту получается больше, т.к. одному уникальному пользователю покажется несколько рекламных роликов, тем самым увеличивая FillRate.



Оплата происходит за каждый показ, а засчёт с 1-ой секунды.

В блоке отображается реклама от Яндекс, myTarget, Between и других известных вендоров.

Бренды, такие как Билайн, HUAWEI, Lays, Acer, Volvo, Samsung и т.д.

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Если рассматривать одну тематику и разные сайты в пример, то будет видно, что их заработок индивидуальный, т.к. отличаются поведенческими факторами.

Поэтому актуальнее провести тестирование в течении нескольких суток, чтоб пронаблюдать динамику и оценить доходность.

F.A.Q



Какого рода реклама?

- Реклама полностью соответствует законодательству РФ.



- На моём сайте уже стоят блоки от РСЯ или Adsense. Их нужно будет убрать?

Блоки убирать нет необходимости, всё будет работать параллельно.



- Сколько требуется на модерацию?

Для модерации требуется от 1-3 дней.



-Как можно вывести деньги?

На р/с ИП, ООО, самозанятый, Юмани, Qiwi, карта РФ банка, Webmoney.



- Как подключиться к вам и протестировать систему?

Свяжитесь с нами и мы все расскажем



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