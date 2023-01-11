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Аdnitro.pro - новый уровень монетизации вашего трафика

Автор темы Adnitro, 11 янв 2023 17:26

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#1 Adnitro

Adnitro

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Отправлено 11 Январь 2023 - 17:26

Максимально лояльный и прибыльный формат "Inpage" - стики баннер в рекламной сети Adnitro.pro.

- Баннер отображается в зоне видимости только в момент показа рекламы, т.е. максимально лоялен для пользователей;
- Единый код, который содержит в себе рекламу для мобильных устройств и ПК;
- Имеется возможность отслеживать статистику и доход в реальном времени;
- Подбор самой рекламы осуществляется через open-RTB;
- Формат без пессимизаций от поисковых систем;
- Высокая скорость обработки ссылок;
- Последовательный поиск рекламы.

ECРМ - в среднем по системе от 90 руб. РФ трафика.
По факту получается больше, т.к. одному уникальному пользователю покажется несколько рекламных роликов, тем самым увеличивая FillRate.

Оплата происходит за каждый показ, а засчёт с 1-ой секунды.
В блоке отображается реклама от Яндекс, myTarget, Between и других известных вендоров.
Бренды, такие как Билайн, HUAWEI, Lays, Acer, Volvo, Samsung и т.д.
__________________________________________________
Если рассматривать одну тематику и разные сайты в пример, то будет видно, что их заработок индивидуальный, т.к. отличаются поведенческими факторами.
Поэтому актуальнее провести тестирование в течении нескольких суток, чтоб пронаблюдать динамику и оценить доходность.
F.A.Q

Какого рода реклама?
- Реклама полностью соответствует законодательству РФ.

- На моём сайте уже стоят блоки от РСЯ или Adsense. Их нужно будет убрать?
Блоки убирать нет необходимости, всё будет работать параллельно.

- Сколько требуется на модерацию?
Для модерации требуется от 1-3 дней.

-Как можно вывести деньги?
На р/с ИП, ООО, самозанятый, Юмани, Qiwi, карта РФ банка, Webmoney.

- Как подключиться к вам и протестировать систему?
Свяжитесь с нами и мы все расскажем

Telegram: t.me/HellpManager
Email: support@adnitro.pro

 


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