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FTCash - Быстрый обмен валют

Автор темы ftcash, Вчера, 07:48

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#1 ftcash

ftcash

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Отправлено Вчера, 07:48

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Предлагаем Вашему вниманию наш обменный сервис FTCash.

 

FTCash - это платформа, которая использует сложные механизмы для обмена криптовалют по наиболее выгодному курсу, но остается простой и удобной в использовании. Без необходимости регистрации. Через наш обменный пункт каждая транзакция проводится по наиболее выгодному курсу, мгновенно и с низкой комиссией.

 

 

Простой и удобный интерфейс:

  • FTCash не требует от вас регистрации на сайте. При этом вы совершаете транзакцию, не покидая вкладки вашего браузера, а время ожидания завершения транзакции становится делом пары секунд.

Выгодный курс обмена:

  • FTCash подключается к биржам по их API и мгновенно находит наиболее выгодное для вас предложение. Сервис работает с такими биржами как Bittrex, Binance и др.

Фиксируете ли вы обменный курс?

  • Да, курс, по которому проводится транзакция, фиксируется на 15 минут. Пользователь может быть уверен, что курс не изменится, прежде чем он закончит оформлять транзакцию.

 

 

Обращаем Ваше внимание — обмены производится только по заявке на сайте FTCash!

Сторонние мессенджеры предназначены для получения консультативной информации, при необходимости Вы можете запросить проверочный код в чате на сайте, и убедиться что общаетесь именно с нами.

 


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