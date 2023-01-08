FTCash - Быстрый обмен валют

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Предлагаем Вашему вниманию наш обменный сервис FTCash.
FTCash - это платформа, которая использует сложные механизмы для обмена криптовалют по наиболее выгодному курсу, но остается простой и удобной в использовании. Без необходимости регистрации. Через наш обменный пункт каждая транзакция проводится по наиболее выгодному курсу, мгновенно и с низкой комиссией.
Простой и удобный интерфейс:
- FTCash не требует от вас регистрации на сайте. При этом вы совершаете транзакцию, не покидая вкладки вашего браузера, а время ожидания завершения транзакции становится делом пары секунд.
Выгодный курс обмена:
- FTCash подключается к биржам по их API и мгновенно находит наиболее выгодное для вас предложение. Сервис работает с такими биржами как Bittrex, Binance и др.
Фиксируете ли вы обменный курс?
- Да, курс, по которому проводится транзакция, фиксируется на 15 минут. Пользователь может быть уверен, что курс не изменится, прежде чем он закончит оформлять транзакцию.
Обращаем Ваше внимание — обмены производится только по заявке на сайте FTCash!
Сторонние мессенджеры предназначены для получения консультативной информации, при необходимости Вы можете запросить проверочный код в чате на сайте, и убедиться что общаетесь именно с нами.