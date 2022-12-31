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С Новым 2023 годом, дорогие форумчане!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 16:17

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 27 121 сообщений
8 680
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:17

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Дорогие друзья!
 
Вот и подошёл к концу непростой 2022 год.
Мы все очень разные, но есть вещи, близкие каждому из нас, — любовь, дружба и взаимопонимание.
Пусть их будет как можно больше в новом году!
 
С наступающим Новым годом!

 

 

 


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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 672 сообщений
6 672
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:27

С Новым Годом! Тепла и добра!

 

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