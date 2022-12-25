Добрый день. Давайте знакомиться!
Мы — процессинг платежей Bitconce.com — уникальное платежное решение для вашего бизнеса.
Предлагаем прием платежей ваших клиентов и делаем веерные выплаты рублей на карты РФ, киви, яндекс кошельки.
Работаем с разными вертикалями рынка — хай-риск, беттинг, гемблинг, онлайн-магазины и многое другое.
Прозрачная статистика движения ваших средств в личном кабинете.
Преимущества работы с Bitconce:
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Быстрая обработка платежей.
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Высочайшая безопасность транзакций.
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Ваш личный менеджер всегда на связи.
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Удобный кабинет с подробной статистикой.
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Поддержка банковских переводов, Qiwi, YooMoney, SIM-платежей.
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Выплаты партнерам доступны в USDT или Рублях.
Требуется нестандартное решение? Подберем предложение под любой бизнес, поможем с внедрением платежной системы.
Как заказать услугу
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Запрос на подключение.
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Обсуждение деталей для подбора платежного решения.
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Техническая интеграция вашего бизнеса с помощью API.
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Процессинг — прием платежей, выплаты на карты клиентов.
Bitconce.com — первые руки, конечное решение. Отлично разбираемся во всех тонкостях организации платежных решений для бизнеса.
Скорость и режим нашей работы оставит ваших плательщиков довольными качеством вашего сервиса.
По вопросам сотрудничества писать в Telegram.
Будем рады новым партнерам и клиентам!