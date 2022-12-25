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Процессинг платежей Bitconce.com

Автор темы BitconceWallet, Вчера, 05:56

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#1 BitconceWallet

BitconceWallet

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Отправлено Вчера, 05:56

Добрый день. Давайте знакомиться!

 

Мы — процессинг платежей Bitconce.com — уникальное платежное решение для вашего бизнеса.

 

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Предлагаем прием платежей ваших клиентов и делаем веерные выплаты рублей на карты  РФ, киви, яндекс кошельки.

 

Работаем с разными вертикалями рынка — хай-риск, беттинг, гемблинг, онлайн-магазины и многое другое.

 

Прозрачная статистика движения ваших средств в личном кабинете. 

 

Преимущества работы с Bitconce:

 

  • Быстрая обработка платежей.

  • Высочайшая безопасность транзакций.

  • Ваш личный менеджер всегда на связи.

  • Удобный кабинет с подробной статистикой.

  • Поддержка банковских переводов, Qiwi, YooMoney, SIM-платежей.

  • Выплаты партнерам доступны в USDT или Рублях.

 

Требуется нестандартное решение? Подберем предложение под любой бизнес, поможем с внедрением платежной системы.

 

Как заказать услугу

 

  • Запрос на подключение.

  • Обсуждение деталей для подбора платежного решения.

  • Техническая интеграция вашего бизнеса с помощью API.

  • Процессинг — прием платежей, выплаты на карты клиентов.

 

Bitconce.com — первые руки, конечное решение. Отлично разбираемся во всех тонкостях организации платежных решений для бизнеса.

 

Скорость и режим нашей работы оставит ваших плательщиков довольными качеством вашего сервиса.

 

По вопросам сотрудничества писать в Telegram.

 

Будем рады новым партнерам и клиентам!

 

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