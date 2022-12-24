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⁣ Sharpstore | Гос.услуги | Сканы | Qiwi

Автор темы QAZAR, Вчера, 20:02

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#1 QAZAR

QAZAR

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Обычный

Отправлено Вчера, 20:02

Добро пожаловать в магазин Авто Продаж, Sharp Store.

В данном магазине вы можете получить необходимый вам товар.
Внимательней проверяйте Telegram адрес, остерегайтесь фейков.
Наш единственный и уникальный адрес: @sharpstorebot.


Что мы продаем?​
  • Продажа аккаунтов: ГОС
  • Продажа подтвержденных аккаунтов: QIWI
  • Продажа GMAIL
  • Продажа RU СКАНОВ

FAQ​
  • Мы продаем качественные цифровые товары по самым низким ценам на рынке.​
  • Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по товарным категориям.​
  • Таким образом, вероятность того, что вы купите не валидный ГОСQIWI СКАН или GMAIL близка к нулю.​
  • Если же такое произошло, написав в тех. поддержку вы получите замену на валид. (действует только на ГОС*)


Описание товара​
  • В категории ГОС | Обычные | Входит: (Логин; Пароль; ФИО; Серия и Номер Паспорта; СНИЛС; ИНН*)
  • В категории ГОС | Высокий КР (дополнительно сортируются по кредитному рейтингу*)
  • В категории QIWI | Основной + GMAIL | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено; Логин, Пароль от GMAIL*)
  • В категории QIWI | Основной + GMAIL + Гос. услуги | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено; Логин, Пароль от GMAIL; Логин, Пароль, ФИО, Серия и Номер Паспорта СНИЛС ИНН*)
  • В категории QIWI | Идентифицированный | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено + 10 р баланс + QIWI Visa Card/Mir Card*)
  • В категории СКАН | Входит: (Гос. услуги подтвержденные; Скан паспорта (разворот + прописка); Второй документ (СНИЛС / ИНН*).​
  • В категории СКАН | ПАСПОРТ + СЕЛФИ | Входит: (Гос. услуги подтверждённые; Скан паспорта + Селфи (разворот + прописка); Второй документ (СНИЛС / ИНН*).
  • В категории GMAIL | ПОЧТА | Входит: (Логин, Пароль; подходит под любые цели*)

Актуальные цены на: ГОС
  • ГОС | БК | 15₽/шт.​
  • ГОС | Обычные | 10₽/шт.​
  • ГОС | Высокий КР | 40₽/шт.​

Актуальные цены на: СКАН
  • Скан паспорта + Гос. услуги | 299₽/шт.​
  • Скан паспорта + Селфи + Гос. услуги | 2000₽/шт.​


Актуальные цены на: QIWI
  • QIWI | Основной + GMAIL | 90₽/шт.​
  • QIWI | Основной + GMAIL + Гос. услуги | 120₽/шт.​
  • QIWI | Идентифицированный | 650₽/шт.​

 

Актуальные цены на: GMAIL
  • GMAIL | ПОЧТА | 20₽/шт.​


Наши контакты

Тех. поддержка 1: @helperonion
Тех. поддержка 2: @sharphelper
Наш бот по авто продажам: @sharpstorebot


ХОРОШИХ ПРОФИТОВ!

Сообщение отредактировал QAZAR: Вчера, 20:03

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