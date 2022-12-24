⁣ Sharpstore | Гос.услуги | Сканы | Qiwi

Добро пожаловать в магазин Авто Продаж, Sharp Store.
В данном магазине вы можете получить необходимый вам товар.
Внимательней проверяйте Telegram адрес, остерегайтесь фейков.
Наш единственный и уникальный адрес: @sharpstorebot.
Что мы продаем?
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Продажа аккаунтов: ГОС
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Продажа подтвержденных аккаунтов: QIWI
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Продажа GMAIL
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Продажа RU СКАНОВ
FAQ
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Мы продаем качественные цифровые товары по самым низким ценам на рынке.
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Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по товарным категориям.
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Таким образом, вероятность того, что вы купите не валидный ГОС, QIWI СКАН или GMAIL близка к нулю.
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Если же такое произошло, написав в тех. поддержку вы получите замену на валид. (действует только на ГОС*)
Описание товара
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В категории ГОС | Обычные | Входит: (Логин; Пароль; ФИО; Серия и Номер Паспорта; СНИЛС; ИНН*)
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В категории ГОС | Высокий КР (дополнительно сортируются по кредитному рейтингу*)
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В категории QIWI | Основной + GMAIL | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено; Логин, Пароль от GMAIL*)
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В категории QIWI | Основной + GMAIL + Гос. услуги | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено; Логин, Пароль от GMAIL; Логин, Пароль, ФИО, Серия и Номер Паспорта СНИЛС ИНН*)
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В категории QIWI | Идентифицированный | Входит: (Статус "Основной" + API + SMS Отключено + 10 р баланс + QIWI Visa Card/Mir Card*)
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В категории СКАН | Входит: (Гос. услуги подтвержденные; Скан паспорта (разворот + прописка); Второй документ (СНИЛС / ИНН*).
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В категории СКАН | ПАСПОРТ + СЕЛФИ | Входит: (Гос. услуги подтверждённые; Скан паспорта + Селфи (разворот + прописка); Второй документ (СНИЛС / ИНН*).
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В категории GMAIL | ПОЧТА | Входит: (Логин, Пароль; подходит под любые цели*)
Актуальные цены на: ГОС
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ГОС | БК | 15₽/шт.
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ГОС | Обычные | 10₽/шт.
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ГОС | Высокий КР | 40₽/шт.
Актуальные цены на: СКАН
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Скан паспорта + Гос. услуги | 299₽/шт.
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Скан паспорта + Селфи + Гос. услуги | 2000₽/шт.
Актуальные цены на: QIWI
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QIWI | Основной + GMAIL | 90₽/шт.
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QIWI | Основной + GMAIL + Гос. услуги | 120₽/шт.
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QIWI | Идентифицированный | 650₽/шт.
Актуальные цены на: GMAIL
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GMAIL | ПОЧТА | 20₽/шт.
Наши контакты
Тех. поддержка 1: @helperonion
Тех. поддержка 2: @sharphelper
Наш бот по авто продажам: @sharpstorebot
ХОРОШИХ ПРОФИТОВ!
Сообщение отредактировал QAZAR: Вчера, 20:03