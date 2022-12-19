ЛК банков РФ с картами по самым низким ценам на рынке

Отправлено Сегодня, 07:48

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ топовых БАНКОВ РФ с картами и sip-номерами ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ:



▶️ Tinkoff …………………..... 2 400 ₽

▶️ АК Барс банк …….…..... 2 000 ₽

▶️ Райффайзенбанк …..... 2 400 ₽

▶️ СБЕР ……………………..... 3 000 ₽​



В КОМПЛЕКТЕ:

Доступ в онлайн-банкинг;

Цветные фото/сканы паспорта;

Секретное/кодовое слово (нужно для перепривязки номера);

Дебетовая карта (виртуальная) с расчетным счетом;

Вирт. мобильный номер с web-панелью для приема СМС и настройки переадресации;

Инструкция по работе.

ОСОБЕННОСТИ:

Все ЛК верифицированы на физ. лиц по сканам и госуслугам и полностью готовы к работе как на прием, так и на исходящие переводы. Дропов нет, любой купленный кабинет будет только вашим!

Наши ЛК продаются как цифровой товар в виде rar-архива, который вы получаете сразу после оплаты;

Во всех ЛК привязаны виртуальные карты платежной системы МИР категории PREMIUM. Проверив такую карту по BIN-номеру, любой проверяющий сервис или антифрод-система определит ее, не как "виртуалку", а как именной пластик высшей категории;

Прием СМС для подтверждения операций осуществляется в удобной облачной панели сервиса IP-телефонии Plusofon. Услуги уже оплачены, платить больше не за что не нужно;

Наши ЛК могут использоваться для любых задач: подходят как для МФО и прочей чернухи, так и для полностью белых направлений

Доступ к онлайн-банкингу СБЕРА, Райффайзенбанка и АК БАРС банка производится с помощью логина и пароля, указанные в файле "Доступ.txt". Для доступа в ЛК Tinkoff нужно скачать приложение банка и авторизоваться по номеру, который идет в комплекте. В последствии номер можно поменять на свой с помощью секретного слова…



P.S.: Предоставляем услуги по созданию ЛК указанных банков на ваши номера/данные (обсуждается индивидуально).

Задавайте любые вопросы - расскажем, научим, покажем!



СВЯЗЬ 1: @ru_bank_lk

СВЯЗЬ 2: @Bangibang11

КАНАЛ: https://t.me/lk_bank_ru

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