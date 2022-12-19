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ЛК банков РФ с картами по самым низким ценам на рынке

Автор темы lkbankru, Сегодня, 07:48

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#1 lkbankru

lkbankru

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Отправлено Сегодня, 07:48

lk-555.jpg

 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ топовых БАНКОВ РФ с картами и sip-номерами ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ НА РЫНКЕ:


▶️ Tinkoff …………………..... 2 400 ₽
▶️ АК Барс банк …….…..... 2 000 ₽
▶️ Райффайзенбанк …..... 2 400 ₽
▶️ СБЕР ……………………..... 3 000 ₽


В КОМПЛЕКТЕ:

  • Доступ в онлайн-банкинг;
  • Цветные фото/сканы паспорта;
  • Секретное/кодовое слово (нужно для перепривязки номера);
  • Дебетовая карта (виртуальная) с расчетным счетом;
  • Вирт. мобильный номер с web-панелью для приема СМС и настройки переадресации;
  • Инструкция по работе.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Все ЛК верифицированы на физ. лиц по сканам и госуслугам и полностью готовы к работе как на прием, так и на исходящие переводы. Дропов нет, любой купленный кабинет будет только вашим!
  • Наши ЛК продаются как цифровой товар в виде rar-архива, который вы получаете сразу после оплаты;
  • Во всех ЛК привязаны виртуальные карты платежной системы МИР категории PREMIUM. Проверив такую карту по BIN-номеру, любой проверяющий сервис или антифрод-система определит ее, не как "виртуалку", а как именной пластик высшей категории;
  • Прием СМС для подтверждения операций осуществляется в удобной облачной панели сервиса IP-телефонии Plusofon. Услуги уже оплачены, платить больше не за что не нужно;
  • Наши ЛК могут использоваться для любых задач: подходят как для МФО и прочей чернухи, так и для полностью белых направлений

Доступ к онлайн-банкингу СБЕРА, Райффайзенбанка и АК БАРС банка производится с помощью логина и пароля, указанные в файле "Доступ.txt". Для доступа в ЛК Tinkoff нужно скачать приложение банка и авторизоваться по номеру, который идет в комплекте. В последствии номер можно поменять на свой с помощью секретного слова…

P.S.: Предоставляем услуги по созданию ЛК указанных банков на ваши номера/данные (обсуждается индивидуально).
Задавайте любые вопросы - расскажем, научим, покажем!

СВЯЗЬ 1: @ru_bank_lk
СВЯЗЬ 2: @Bangibang11
КАНАЛ: https://t.me/lk_bank_ru
БОТ АВТОПРОДАЖ: в разработке

 


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