Крауд-ссылки от 0,97$ (Бурж и СНГ)

Здравствуйте!
Услуги:
Рекомендательные размещения (крауд-ссылки) на форумах и тематических сайтах с последующим поддержанием ветки обсуждения. Так же работаем с отзовиками и сервисами типа "Вопрос-Ответ"
Цены:
От 0,97$ (59руб/36 грн) за публикацию. Стоимость зависит от кол-ва публикаций и языка. Подробнее о ценообразовании можете узнать у нас на сайте или написав нам в Телеграм или почту.
Преимущества:
- Поддержка топика после публикации;
- Гарантия от удаления;
- Доступная цена;
- Качественный сервис и обслуживание;
- Постоянная связь с клиентом;
- Возможность отложенной публикации;
- Большая база активных площадок (1700 рускояз. и англ.);
- Работаем с RU, BY, KZ, UA и Eng сегментами;
- Даем консультации по оптимизации продвигаемой страницы (если нужно);
- Максимально гибки и расторопны.
Что получаете после публикации:
- продвижение продвигаемой страницы в поиске;
- рост показателей качества и авторитетности у сайта в целом;
- посетителей, которые переходят по опубликованной ссылке на ваш сайт;
- рост узнаваемости;
- разбавку ссылочной массы если параллельно закупаетесь ссылками с ссылочных бирж;
Контакты:
сайт: toplinks.one (форма обратной связи)
почта: toplinks.one@gmail.com
телеграм: https://t.me/alekseikshenski