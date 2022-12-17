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Крауд-ссылки от 0,97$ (Бурж и СНГ)

Автор темы Toplinks, Вчера, 23:53

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#1 Toplinks

Toplinks

    Новичок

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Отправлено Вчера, 23:53

kraud-mem.jpg
 
Здравствуйте!
 
Услуги:
Рекомендательные размещения (крауд-ссылки) на форумах и тематических сайтах с последующим поддержанием ветки обсуждения. Так же работаем с отзовиками и сервисами типа "Вопрос-Ответ" 
 
Цены:
От 0,97$ (59руб/36 грн) за публикацию. Стоимость зависит от кол-ва публикаций и языка. Подробнее о ценообразовании можете узнать у нас на сайте или написав нам в Телеграм или почту. 
 
Преимущества:
- Поддержка топика после публикации;
- Гарантия от удаления;
- Доступная цена;
- Качественный сервис и обслуживание;
- Постоянная связь с клиентом;
- Возможность отложенной публикации;
- Большая база активных площадок (1700 рускояз. и англ.);
- Работаем с RU, BY, KZ, UA и Eng сегментами;
- Даем консультации по оптимизации продвигаемой страницы (если нужно);
- Максимально гибки и расторопны. 
 
Что получаете после публикации:
- продвижение продвигаемой страницы в поиске; 
- рост показателей качества и авторитетности у сайта в целом;
- посетителей, которые переходят по опубликованной ссылке на ваш сайт;
- рост узнаваемости;
- разбавку ссылочной массы если параллельно закупаетесь ссылками с ссылочных бирж;
 
Контакты:
сайт: toplinks.one (форма обратной связи)
почта: toplinks.one@gmail.com

 


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