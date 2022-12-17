Анатолий, с Днём Рождения!

Толя, по старой доброй традиции, с Днём Рождения тебя!
Удачи тебе, самореализации, новых творческих горизонтов, осуществления желаемого, много энергии и масштабных целей!
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Отправлено Сегодня, 12:39
Толя, по старой доброй традиции, с Днём Рождения тебя!
Удачи тебе, самореализации, новых творческих горизонтов, осуществления желаемого, много энергии и масштабных целей!
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