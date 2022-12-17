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Анатолий, с Днём Рождения!

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 12:39

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#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 671 сообщений
6 670
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:39

Толя, по старой доброй традиции, с Днём Рождения тебя!

 

Удачи тебе, самореализации, новых творческих горизонтов, осуществления желаемого, много энергии и масштабных целей!

 

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